Toyota Corolla 2025 : écolo ou pas?

La Toyota Corolla est offerte à partir de 25 730 $, frais de transport et de préparation inclus.

Excellente économie de carburant, solide et bonne valeur de revente, GR Corolla très amusante à conduire.

Petit coffre (Corolla à hayon), manque d’espaces de rangement à l’avant, roulement ferme (GR Corolla).

Il n’y a plus grand-chose à dire concernant la Toyota Corolla dans le segment des voitures compactes. Elle profite d’une belle réputation de fiabilité, d’une bonne valeur de revente et d’une grande convivialité, se mesurant année après année à deux archirivales afin de se hisser au sommet des ventes de voitures de tourisme. Toutefois, ces chiffres déclinent ces derniers temps, alors que la Toyota Corolla 2025 représente le septième millésime de l’actuelle berline lancée pour 2020, et la huitième pour la version à hayon lancée pour 2019.

La Corolla s’avère tellement une bonne voiture qu’elle n’aurait pas besoin de mises à jour constantes, dirons certains, mais en réalité, elle est mûre pour une refonte, si ce n’est que pour inciter les propriétaires actuels à changer de voiture. Cela explique peut-être, en partie, pourquoi les ventes sont en baisse. En fait, après le premier quart de 2025, les ventes ont chuté de 20 % par rapport à la même période en 2024, alors que les ventes de la Hyundai Elantra sont en hausse de 21 % et ceux de la Honda Civic sont en hausse de 10 %. Toyota devra corriger le tir bientôt, mais une nouvelle génération n’arrivera vraisemblablement pas avant l’année-modèle 2027.

Entre-temps, la Toyota Corolla 2025 est une fois de plus offerte en berline et en variante cinq portes à hayon. La berline est disponible en déclinaisons L, LE, SE et XSE, avec quelques ensembles d’équipement répartis dans la gamme. La Corolla à hayon est disponible en livrées de base, SE et XSE, de même que le très performant bolide GR Corolla. Le Toyota Corolla Cross est un véhicule multisegment sous-compact que l’on considère comme un modèle différent, même si certains composants sont partagés avec la berline et la variante à hayon.

La motorisation de base de la Corolla est un quatre cylindres de 2,0 litres développant 169 chevaux et un couple de 151 livres-pied, acheminés aux roues avant par l’entremise d’une boîte automatique à variation continue. Cette dernière incorpore toutefois un premier rapport fixe, comme dans une boîte conventionnelle, procurant des décollages prompts et réduisant l’effet élastique d’une boîte à variation continue en accélération.

La berline peut aussi être commandée avec un système hybride consistant en un quatre cylindres de 1,8 litre, un moteur électrique de 93 chevaux, une batterie de 1,3 kWh et une boîte automatique électronique, pour une puissance totale de 138 chevaux et un couple de 105 livres-pied. Ces chiffres sont bien modestes et les performances sont loin d’être foudroyantes, le moteur devenant également bruyant en accélération appuyée, mais pour le trajet quotidien, aucun problème. La Corolla hybride à rouage intégral se voit ajouter un petit moteur aux roues arrière, produisant 40 chevaux, mais qui ne fait pas grimper la puissance combinée de la motorisation.

À l’autre bout du spectre, la GR Corolla mise sur un trois cylindres turbocompressé de 1,6 litre, crachant 300 chevaux et un couple de 295 livres-pied, géré par une boîte manuelle à six rapports ou une automatique à huit rapports avec sélecteurs montés au volant. Le rouage intégral figure de série.

Les cotes de consommation s’établissent comme suit :

Configuration Ville/route/mixte L/100 km L / LE berline 7,4 / 5,7 / 6,7 SE / XSE berline 7,6 / 5,9 / 6,8 Base / SE / XSE à hayon 7,5 / 5,9 / 6,8 Hybride LE 4,4 / 5,1 / 4,7 Hybride LE AWD 4,6 / 5,3 / 4,9 Hybride SE AWD / XSE AWD 5,0 / 5,7 / 5,3 GR Corolla avec boîte manuelle 11,1 / 8,3 / 9,8 GR Corolla avec boîte automatique 12,1 / 8,6 / 10,5

Outre la GR Corolla un peu gourmande, le reste de la gamme s’avère drôlement écolo, que l’on choisisse la motorisation hybride ou non. À bord de la Corolla hybride XSE à rouage intégral, nous avons observé une excellente moyenne de 4,8 L/100 lors de notre essai, tout juste sous la cote mixte annoncée et sans se forcer.

Si l’agrément de conduite n’est pas le point fort de la Corolla, sans être une corvée quand même, c’est l’inverse dans le cas de la GR Corolla. Elle est tout simplement exhilarante à piloter sur la route, mais surtout sur une piste, et déborde de caractère. En revanche, sa suspension ferme gâche le confort et, en conduite de tous les jours, elle n’est pas très reposante.

L’habitacle de la Corolla est confortable, profitant d’une disposition des commandes très conviviale, alors que l’interface multimédia est facile à utiliser avec ses grosses zones de boutons, même en conduisant. La chaîne JBL en option est intéressante, mais réservée aux déclinaisons plus chères et les basses sont très prononcées, même en jouant avec les réglages. La qualité de roulement est tout à fait adéquate, permettant des trajets quotidiens sans histoire. Comme il se doit pour une voiture compacte. On aimerait bien davantage d’espaces de rangement sur la console centrale, car une fois deux bouteilles installées dans les porte-gobelets, il n’y a plus de place pour vider nos poches lors des voyages plus longs.

Dans la berline, l’espace est convenable et son coffre se range sous la moyenne du segment à 371 litres. Toutefois, la Corolla à hayon roule sur un empattement plus court et ce sont les occupants aux places arrière qui en feront les frais avec un dégagement limité pour les jambes, alors que l’espace aux épaules et aux hanches figure parmi les pires de la catégorie. De plus, son volume de chargement de 504 litres avec les dossiers relevés n’est guère reluisant, et Toyota ne publie même pas un chiffre avec les dossiers rabattus, un indice révélateur qu’il est peu concurrentiel. En somme, la Corolla à hayon est plus sportive en apparence que la berline, mais pas plus polyvalente.

La berline Corolla L et la Corolla à hayon de base comprennent des roues de 15 pouces, des sièges en tissu, un siège du conducteur à hauteur réglable, un télédéverrouillage des portes, une chaîne audio à six haut-parleurs, un système multimédia à écran tactile de huit pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un freinage autonome d’urgence avec détection de piétons, un régulateur de vitesse adaptatif, une alerte de sortie de voie et des feux de route automatiques, entre autres.

En montant dans la gamme, les caractéristiques disponibles incluent les sièges avant et arrière chauffants, le toit ouvrant, l’éclairage extérieur à DEL, les jantes en alliage de 16 à 18 pouces, le dégivreur d’essuie-glaces de pare-brise, la chaîne audio JBL, l’écran tactile de 10,5 pouces (berline seulement), la recharge de téléphones par induction, les services connectés Toyota avec période d’essai, le siège du conducteur à huit réglages électriques, le garnissage des sièges en similicuir et tissu, la clé intelligente et la surveillance des angles morts. Les versions SE et XSE obtiennent également une suspension arrière multibras au lieu d’une barre de torsion. La GR Corolla dispose de quelques exclusivités, comme un affichage du conducteur numérique de 12,3 pouces, un affichage à tête haute, un habillage en tissu et en suède ainsi qu’un sonar de stationnement.

La berline Toyota Corolla 2025 est offerte à partir de 25 730 $, incluant les frais de transport et de préparation, alors que la motorisation hybride est disponible à partir de 28 850 $. La Corolla à hayon est offerte à partir de 26 135 $ et la GR Corolla se vend à partir de 48 610 $. Toyota Canada annonce également des frais de concessionnaire de 899 $.

La concurrence dans le segment des voitures compactes inclut la Honda Civic, la Hyundai Elantra, la Kia K4, la Mazda3, la Nissan Sentra, la Subaru Impreza, la Volkswagen Golf et la Volkswagen Jetta. Le Kia Niro sous-compact peut aussi être considéré en tant qu’adversaire de la Corolla hybride. Spécifiquement, la GR Corolla affronte la Honda Civic Type R, la Subaru WRX et la Volkswagen Golf R.

Au final, la Toyota Corolla 2025 plaît en tant que voiture abordable, solide et sans grands compromis. Le prix de base des variantes hybrides s’avère le plus bas dans le segment des compactes. Elle profite de belles qualités rationnelles et ses points faibles sont mineurs, outre le manque d’espace dans l’habitacle.

La Corolla n’est peut-être pas une voiture excitante à conduire — à moins d’opter pour la puissante GR Corolla — mais elle s’avère confortable, conviviale et peu énergivore. Un choix intelligent avec un excellent rapport qualité-prix, même si elle commence à se faire vieille.