Toyota confirme le développement d’une 8e génération de la Celica, mais rejette les rendus en ligne

La prochaine Celica pourrait bel et bien être équipée d’un moteur à combustion interne.

Toyota confirme travailler activement sur une éventuelle huitième génération du coupé Celica.

Des prototypes testent actuellement des motorisations thermiques; aucune version électrifiée n’est confirmée.

Les rendus numériques qui circulent en ligne ne reflètent pas le véritable design du véhicule.

Toyota ne joue pas à deviner cette fois-ci : le constructeur a officiellement confirmé qu’il développe un nouveau modèle qui pourrait marquer le retour du nom Celica. Fait intéressant, les dirigeants de Toyota insistent sur le fait que les rendus en ligne actuellement visibles sont inexacts. Et ce n’est pas tout.

Cooper Ericksen, vice-président principal de la planification des produits chez Toyota Amérique du Nord, a déclaré à MotorTrend que, bien que les travaux sur une potentielle Celica de huitième génération se poursuivent, l’approbation finale du projet n’est pas encore acquise. « Nous travaillons sur un produit qui pourrait théoriquement porter le nom Celica si nous réussissons à l’amener à terme et qu’il est approuvé », a-t-il expliqué, en ajoutant que toutes les images en ligne sont « fausses et trompeuses ».

Le développement du coupé inclut déjà des prototypes roulants et des mulets servant à tester divers groupes motopropulseurs. Des véhicules auraient été présentés à certains concessionnaires, et un modèle badgé Celica pourrait déjà avoir reçu le feu vert pour le marché japonais. Le projet n’est pas dirigé par l’équipe nord-américaine de Toyota, qui n’a pas encore eu de confirmation quant à un éventuel lancement local.

Quant à la motorisation, elle est toujours à l’étude. Toutefois, les dirigeants de Toyota laissent entendre que le véhicule pourrait reposer sur une motorisation entièrement thermique plutôt qu’électrifiée. « Je ne ferme pas la porte à un véhicule ultra léger, doté d’un système très avancé, mais qui reste un moteur à combustion classique », a précisé Ericksen. Akio Toyoda, président du conseil d’administration de Toyota Motor Corp., a d’ailleurs déjà exprimé sa préférence pour les moteurs thermiques dans les véhicules de performance de la gamme GR, en raison de leurs qualités dynamiques.

David Christ, directeur général de la division Toyota en Amérique du Nord, a quant à lui souligné l’héritage du nom Celica et son attrait sur le marché américain. « Évidemment, ce nom jouit d’une belle réputation aux États-Unis. On aimerait proposer plus de véhicules qui sont agréables à conduire », a-t-il indiqué.

Si elle voit le jour, une nouvelle Celica viendrait enrichir la gamme de véhicules de performance GR de Toyota, qui inclut déjà la GR Corolla turbocompressée, le coupé GR86 et la Supra en tant que modèle phare. Cette dernière, bien qu’en fin de parcours, pourrait très bien être remplacée par une Celica RWD à moteur turbo.

Une future Celica pourrait aussi se mesurer à la prochaine Honda Prelude hybride, qui vise un segment semblable. Pourquoi ne pas imaginer une Celica hybride turbo à rouage intégral?

La Toyota Celica a été offerte pour la dernière fois en 2006, à l’issue de sept générations.