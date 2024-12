Honda Prelude hybride 2026: elle arrivera au pays en 2025

Après avoir dévoilé la Prelude de nouvelle génération au Salon de l’auto du Japon en 2023, voilà que Honda confirme son arrivée au Canada plus tard l’année prochaine.

La nouvelle Honda Prelude 2026 est un coupé intégrant une motorisation hybride.

Il s’agit de la sixième génération du modèle.

La commercialisation de la nouvelle Prelude marquera l’arrivée de la technologie Honda S+ Shift.

Alors que Honda s’affaire actuellement à célébrer le 25e anniversaire de la technologie hybride au sein de l’entreprise, le constructeur annonce officiellement la commercialisation de la Prelude de sixième génération sur le marché canadien. Sans fournir de date précise, Honda Canada a affirmé qu’elle arrivera en fin d’année prochaine. Maxime Caron, directeur des communications de Honda Canada, a confirmé à EcoloAuto qu’il s’agira de l’année-modèle 2026.

La nouvelle Honda Prelude 2026 rejoindra les Civic, Accord et CR-V qui proposent déjà la motorisation hybride.

D’après les informations fournies par le manufacturier, on sait que cette nouvelle voiture à deux portières intégrera la technologie hybride comportant deux moteurs électriques. Aussi, on ne peut passer sous silence le fait qu’elle sera dotée du système Honda S+ Shift qui vise à optimiser le comportement routier et à maximiser le degré de plaisir au volant en l’absence d’une transmission manuelle.