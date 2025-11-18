Toyota augmente sa production hybride grâce à un investissement de 912 M$ dans ses installations américaines

Toyota consacre près d’un milliard de $ à la modernisation de cinq usines américaines afin de répondre à la hausse de la demande pour les véhicules hybrides.

Toyota Motor North America investira 912 millions de $ dans cinq de ses usines de fabrication aux États-Unis afin d’augmenter la capacité de production des véhicules hybrides et de leurs composants. Cet investissement survient en réponse à la demande croissante pour les modèles hybrides de Toyota et de sa division Lexus.

Les fonds seront répartis entre les installations situées en Virginie-Occidentale, au Kentucky, au Mississippi, au Tennessee et au Missouri. Les projets s’inscrivent dans un plan d’investissement américain plus vaste de 10 milliards de $ prévu jusqu’à la fin de la décennie.

À l’usine de Buffalo, en Virginie-Occidentale, Toyota investira 453 millions de $ pour accroître la production de moteurs compatibles avec les hybrides, de boites-pont et de stators de moteurs arrière. La production devrait commencer en 2027 dans cette installation, qui assemble actuellement plus d’un million de transmissions et de moteurs chaque année.

L’usine de Georgetown, au Kentucky, le plus grand site d’assemblage de Toyota à l’échelle mondiale, recevra 204,4 millions de $ pour établir une nouvelle ligne d’usinage de moteurs compatibles avec les hybrides. La production y est également prévue pour 2027. L’usine a produit plus de 435 000 véhicules en 2024 et emploie plus de 9 400 travailleurs.

Au Mississippi, l’usine d’assemblage de Blue Springs recevra une allocation de 125 millions de $ pour localiser la production de la Corolla hybride. Le modèle était auparavant importé du Japon.

L’usine de moulage de Toyota à Jackson, au Tennessee, recevra 71,4 millions de $ pour ajouter trois nouvelles lignes produisant des blocs-moteurs et des carters de boites-pont destinés aux véhicules hybrides. La mise à niveau augmentera la production annuelle de 500 000 unités. L’usine est en activité depuis 20 ans. À Troy, au Missouri, Toyota prévoit investir 57,1 millions de $ pour installer une nouvelle ligne de production de culasses, augmentant la capacité d’environ 10 %.

Cet investissement s’inscrit dans la stratégie multivoie de Toyota en matière d’électrification ainsi que dans son approche de fabrication locale. Jusqu’en octobre 2025, les véhicules « électrifiés » de Toyota — incluant les hybrides, hybrides rechargeables, électriques à batterie et à pile à hydrogène — représentaient 48 % de ses ventes aux États-Unis et 49,4 % de ses ventes au Canada pour la même période.

L’investissement total de Toyota aux États-Unis, depuis son arrivée sur le marché il y a près de 70 ans, approche désormais les 60 milliards de $. L’entreprise emploie environ 50 000 travailleurs dans 11 installations de fabrication américaines, ainsi que 24 000 employés supplémentaires au Canada.