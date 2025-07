Tesla Model X 2026: l’autonomie est augmentée

Pour l’année-modèle 2026, l’autonomie officielle du Tesla Model X est bonifiée.

Le Tesla Model X est un VUS entièrement électrique que l’on reconnaît aisément par ses portières arrière de type faucon.

Avec une charge complète, le Tesla Model X 2026 est en mesure de parcourir officiellement jusqu’à 566 kilomètres.

Le Model X 2026 est offert à partir de 149 990 $.

Plus tôt cette année, on apprenait que certains changements étaient apportés au Tesla Model X pour 2026. De son côté, Ressources naturelles Canada a rendu publique l’autonomie officielle de ce VUS électrique. Le tout confirme bel et bien que le Model X pourra parcourir une plus longue distance, et ce, avec une même charge.

En effet, d’après l’organisation fédérale, le Tesla Model X 2026 affiche une autonomie officielle de 566 kilomètres. Pour l’année-modèle 2025, la version équivalente peut parcourir une distance de 529 kilomètres lorsque sa batterie est pleinement chargée. Il s’agit donc d’une augmentation de précisément 37 kilomètres pour ce VUS électrique.

Quant à la version Plaid du Model X, Ressources naturelles Canada annonce une autonomie de 539 kilomètres pour 2026. Dans le cas de l’année-modèle 2025, l’autonomie est établie à 505 kilomètres avec les roues de 20 pouces et à 473 kilomètres avec les roues de 22 pouces. L’organisation gouvernementale ne fait pas la distinction selon le diamètre des jantes pour 2026. Nous observons donc une croissance minimale de 34 kilomètres.

Lorsque le constructeur américain a présenté les nouveautés apportées au Model X en 2026, les raisons expliquant cette hausse de l’autonomie n’ont pas été évoquées.

Quelques nouveautés pour le Tesla Model X 2026

Parmi les autres changements apportés à la gamme du Model X, mentionnons les nouvelles jantes Perihelix de 20 pouces. Celles-ci font partie de l’équipement de série. En option, les consommateurs québécois peuvent choisir les nouvelles roues Machina de 22 pouces.

On ne peut passer sous silence le fait que Tesla a également annoncé avoir bonifié l’espace à la troisième rangée. Aucune donnée technique n’a été partagée à cet effet. Davantage d’espace sera aussi disponible pour les bagages. Une fois de plus, aucun chiffre n’a été avancé par le constructeur.

Toujours dans le but d’offrir une meilleure expérience à bord pour les occupants, Tesla dit avoir amélioré le système de neutralisation active du bruit. L’éclairage d’ambiance a été revisité pour 2026.

À la palette de couleurs déjà proposées s’ajoute une nouvelle teinte: le Bleu givre métallisé.

Notons que les composantes de suspension ont été retravaillées. Le Tesla Model X 2026 reçoit aussi des phares adaptatifs et une nouvelle caméra à l’avant.

En résumé, il est primordial de retenir que le Tesla Model X profite de plusieurs nouveautés pour 2026. Parmi celles-ci, l’augmentation de l’autonomie arrive en tête de liste.