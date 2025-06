Les Tesla Model S et Model X 2026 reçoivent une petite mise à jour

Les produits phares de l’entreprise bénéficient de quelques nouvelles fonctionnalités, de nouveaux designs de roues et d’un habitacle plus silencieux.

La Model S Long Range gagne également environ 13 kilomètres d’autonomie, pour un total de 660 km.

Ces mises à jour sont assez légères, compte tenu de l’âge de ces deux véhicules, lancés en 2012 et 2015.

Dans la continuité des mises à jour apportées au modèle Y de Tesla plus tôt cette année, le constructeur américain de véhicules électriques apporte quelques modifications à ses deux produits phares, la berline Model S et le multisegment Model X.

Alors que le Model Y (et la Model 3 avant lui) a bénéficié d’un restylage complet de mi-cycle, les mises à jour apportées aux modèles S et X sont relativement mineures en comparaison.

En effet, la berline offre désormais une autonomie de 660 kilomètres (410 miles), contre 647 kilomètres auparavant, et des éléments de design extérieur aérodynamiques qui ont été modifiés pour la version Plaid afin d’améliorer la stabilité à grande vitesse.

Le Model X bénéficie d’un espace intérieur plus grand à la troisième rangée et dans le compartiment à bagages.

De plus, les deux modèles partagent une nouvelle couleur de peinture Frost Blue, un habitacle plus silencieux grâce à une meilleure suppression active du bruit et à une réduction du bruit de la route et du vent, de nouveaux designs de roues, une nouvelle caméra avant, un éclairage d’ambiance dynamique, des bagues et des composants de suspension révisés qui offrent une conduite plus souple, et enfin, des feux de route actifs.

Les prix ont également augmenté de 5 000 dollars aux États-Unis, ce qui porte les prix de base à 84 990 dollars pour la Model S et à 89 990 dollars pour le Model X.

Au Canada, la Model S est désormais proposée à partir de 133 990 dollars, et le Model X à partir de 140 990 dollars. Cependant, toutes les mises à jour ne sont pas affichées sur le site web de la marque, car les acheteurs sont encouragés à consulter les stocks existants afin d’éviter les droits de douane sur les véhicules neufs.

Si le Model X et surtout la Model S étaient révolutionnaires lors de leur lancement, démontrant que les véhicules électriques pouvaient être rapides, pratiques et attrayants pour le grand public, la concurrence les a rattrapé.

En effet, des entreprises telles que Lucid et Rivian proposent désormais des véhicules électriques plus modernes, avec une plus grande autonomie, une recharge plus rapide et un prix plus abordable que les Model S et X.

Par exemple, la Lucid Air offre une autonomie allant jusqu’à 824 kilomètres et peut être rechargée rapidement à une puissance pouvant atteindre 400 kW grâce à son architecture de batterie de 800 volts. De plus, la Lucid Air présente un design beaucoup plus moderne que la Tesla Model S, qui arbore toujours une version légèrement rafraîchie de son apparence originale de 2012.

Une autre comparaison oppose le Rivian R1S au Tesla Model X. Là encore, le Rivian arrive en tête, avec une autonomie pouvant atteindre 660 kilomètres et un style plus moderne et distinctif. Le Tesla se recharge toutefois plus rapidement.

Compte tenu de la réputation de Tesla en tant qu’innovateur sur le marché des véhicules électriques, on attendait davantage des mises à jour des modèles S et X.

Un élément qui aurait pu rendre ces véhicules plus compétitifs est une architecture de 800 volts qui aurait permis une recharge plus rapide que la limite de 250 kW imposée par le système de 400 volts.

Tesla utilise déjà cette technologie dans le Cybertruck, et des modèles beaucoup plus abordables de General Motors, Hyundai et Kia peuvent également se vanter d’une recharge de 800 volts.

Si Tesla veut reprendre sa place de leader en matière d’innovation et de développement dans le domaine des véhicules électriques, il lui faudra faire plus que simplement redessiner sa berline et son VUS les plus chers.

Source : Tesla sur X.com et Inside EVs