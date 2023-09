Tesla envisage un revêtement en carbure de tungstène pour le Cybertruck

Dans le monde dynamique des véhicules électriques, le PDG de Tesla, Elon Musk, a souvent été à l’avant-garde des déclarations audacieuses, en particulier concernant le très attendu Cybertruck de la marque. Parmi les nombreuses affirmations que Musk a faites au fil du temps, il a récemment évoqué une caractéristique anti-rayures pour le véhicule.

L’idée découle d’une interaction récente sur X (Twitter) où Musk a répondu à un commentaire d’un utilisateur concernant d’éventuels incidents de rayures impliquant le Cybertruck. Sa réponse suggérait la possibilité d’offrir un revêtement optionnel en carbure de tungstène. Selon Musk, une telle caractéristique rendrait le Cybertruck résistant aux rayures de matériaux moins durs que les diamants. Bien que la composition en acier inoxydable du camion offre une base solide pour la durabilité, un revêtement en carbure de tungstène renforcerait considérablement sa résistance.

We might be able to offer an optional tungsten carbide coating, which is basically scratch-proof to everything below diamond hardness

— Elon Musk (@elonmusk) September 14, 2023