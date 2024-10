Tesla dévoile le Cybercab entièrement autonome

Le Cybercab devrait coûter moins de 30 000 $ US.

Les consommateurs pourront acheter un exemplaire du véhicule autonome.

Le constructeur Tesla vient de passer à l’ère autonome. C’est dans un théâtre d’Hollywood que le chef des opérations de Tesla, Elon Musk, avait convié la presse et quelques invités à la présentation de son nouveau Cybercab, un véhicule de taille compacte doté de portières papillon et dépourvu d’un volant. Le taxi entièrement autonome devrait coûter moins de 30 000 $ (en dollars américains) et entrer en production à l’usine d’Austin au Texas en 2026.

Le Cybercab s’inspire du controversé Cybertruck pour sa silhouette, quoique celle-ci soit moins angulaire que celle du pickup. On reconnaît la signature du camion dans la bande lumineuse à l’avant, ainsi que dans certaines arêtes du véhicule, mais le résultat final est assurément moins affûté que sur le pickup unique en son genre.

Le PDG de Tesla a ajouté que Tesla allait produire ce Robotaxi en très grande quantité et qu’il serait possible pour un particulier d’en acheter un exemplaire. Le constructeur a l’intention de lancer son propre réseau de taxis, allant même jusqu’à proposer aux conducteurs d’Uber ou Lyft (pour ne nommer que ces deux-là) d’acheter un ou plusieurs de ces taxis et de les prêter au réseau de taxis de Tesla pour une partie des revenus en retour.

Au moment d’écrire ces lignes, on ne connaît pas les détails techniques sur ce futur véhicule électrique pour tous. En revanche, l’absence de port de recharge confirme la volonté de Tesla d’introduire la recharge par induction, une technologie qui ne nécessitera aucune intervention humaine. Les premières images ont aussi montré l’habitacle qui ne compte que deux sièges et une planche de bord très sobre avec comme seule détail un large écran flottant en plein centre. Le coffre en contrepartie semble très logeable et facile d’accès grâce à ce hayon plein grandeur.

Elon Musk a aussi indiqué que sa technologie de conduite autonome (également connue sous l’acronyme FSD ou Full Self-Driving) allait être mise à jour l’an prochain et que celle-ci allait permettre aux véhicules de la marque de pouvoir se conduire sans intervention humaine. En fait, les Model 3 et Model Y basés en Californie et au Texas pourront se conduire de manière autonome à partir de l’an prochain. D’autres marchés seront ajoutés par la suite.

Un fourgon en prime

Si l’événement organisé à Hollywood a également mis en lumière le robot humanoïde baptisé Optimus, c’est le dévoilement de ce fourgon baptisé simplement Robovan. Habillé d’une robe hyper futuriste où même les passages de roues sont dissimulés, le Robovan aura comme mission de transporter plus de passagers en même temps, une interprétation futuriste du transport en commun.

Les détails sont encore plus flous en ce qui concerne ce fourgon électrique et autonome. Et puisque le constructeur a accumulé les retards dans le passé, il ne serait pas étonnant que la livraison de ce fourgon soit reportée à plus tard, idem pour le Cybercab fraîchement dévoilé.