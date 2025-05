Subaru Outback 2026: 5 questions et réponses

En plus des Trailseeker 2026 et Solterra 2026, Subaru a profité du Salon de l’auto de New York, qui s’est tenu plus tôt ce printemps, pour y dévoiler l’Outback 2026. Autrefois identifiée comme une voiture familiale à hayon, l’Outback de septième génération est officiellement devenu un VUS.

Voici 5 questions et réponses à propos de la nouvelle Subaru Outback 2026.

Quelles sont les motorisations de la Subaru Outback 2026?

Sur le plan mécanique, Subaru adopte la même formule avec la nouvelle Outback qu’avec le modèle sortant. Autrement dit, l’Outback 2026 est livrée avec un moteur à quatre cylindres à plat de 2,5 L. Il développe une puissance de 180 chevaux et un couple de 178 lb-pi. Les consommateurs ont aussi la possibilité de choisir un moteur turbocompressé à quatre cylindres à plat de 2,4 L. Plus performant, il génère une puissance de 260 chevaux et un couple de 277 lb-pi. Que vous optiez pour l’une ou l’autre de ces motorisations, vous aurez droit à une transmission automatique à variation continue.

La Subaru Outback 2026 est livrée de série avec la traction intégrale symétrique à prise constante qui a bâti la renommée du fabricant.

Est-ce que Subaru offre encore une version Wilderness de l’Outback en 2026?

C’est avec l’Outback en 2022 qu’est née la gamme Wilderness de Subaru. Ont suivi les Forester et Crosstrek. Essentiellement, avec cette variation Wilderness, Subaru rehausse notamment les capacités en conduite hors route. Avec la Subaru Outback 2026, le constructeur japonais propose également une version Wilderness. Elle se distingue par sa garde au sol de 241 millimètres, ses pneus tout terrain, ses amortisseurs adaptatifs et son habillage qui lui est exclusif. Mentionnons que, pour 2026, ses angles d’approche et de départ sont améliorés.

Quelle technologie la Subaru Outback 2026 intègre-t-elle?

Au centre de la planche de bord de la Subaru Outback 2026, on retrouve un écran tactile de 12,1 pouces qui travaille conjointement avec le système d’infodivertissement. Sous les yeux du conducteur se trouve une instrumentation numérique de 12,3 pouces.

Quelles sont les caractéristiques de sécurité de la Subaru Outback 2026?

De série, la nouvelle Subaru Outback 2026 est équipée de la technologie EyeSight. Elle inclut le freinage précollision, le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au centrage dans la voie, l’alerte de déviation de trajectoire, l’alerte de louvoiement, l’assistance à l’arrêt d’urgence, l’avertissement de circulation transversale avant, l’assistance à la neutralisation de l’accélération, la vibration haptique dans le volant et l’alerte de déviation de trajectoire.

En option, on peut sélectionner plus de caractéristiques de sécurité, comme l’assistance à l’arrêt d’urgence avec sélection de voie sûre, le contrôle de vitesse prévirage, l’assistance active au changement de voie, l’assistance à la reprise automatique sur l’autoroute et l’assistance à la conduite mains libres supervisée par le conducteur sur l’autoroute jusqu’à 135 km/h.

À quel moment est prévue l’arrivée de la Subaru Outback 2026 pour le marché canadien?

Soulignons que l’Outback 2026 destinée au Canada proviendra du Japon. Dès 2025, les premières unités arriveront sur le marché canadien. La version Wilderness débarquera quelques mois plus tard au pays.