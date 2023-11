StoreDot réalise une recharge de VÉ de 10% à 80% en 10 minutes

La firme israélienne StoreDot a développé une technologie permettant de recharger les véhicules électriques en seulement 10 minutes sans dégradation de la batterie.

Les cellules de batterie à base de silicium de StoreDot résistent à une recharge extrêmement rapide sans usure après 1 000 cycles.

La recharge rapide de 10% à 80% de la capacité a été atteinte en 10 minutes lors des tests, avec une recharge plus lente pour la capacité restante.

L’intelligence artificielle et une synthèse de composés uniques ont été utilisées pour réaliser cette percée.

Tel que souligné par Wards Auto, StoreDot, une entreprise israélienne spécialisée dans la technologie des batteries, a réalisé des progrès significatifs dans les technologies de recharge rapide pour les véhicules électriques (VÉ). Leur innovation prétend recharger une batterie de VÉ en seulement 10 minutes, une avancée qui pourrait révolutionner l’industrie automobile électrique.

La principale différence de StoreDot réside dans ses cellules de batterie riches en silicium, qui ont subi des tests à long terme approfondis. À la grande surprise de tous, ces cellules n’ont montré aucun signe de dégradation même après 1 000 cycles de recharge rapide. Lors des tests, les batteries ont été chargées rapidement de 10% à 80% de leur capacité en 10 minutes.

La recharge résiduelle (tant de 0% à 10% que de 80% à 100%) a été effectuée à un rythme plus lent. Pour garantir une analyse complète, ces cellules ont également été soumises à des tests de recharge lente sur toute la capacité de 0% à 100%. Leur performance est restée constante, équivalant à la durée de vie des batteries traditionnelles qui étaient constamment chargées lentement.

Selon StoreDot, cette percée est le résultat d’une synthèse avancée de composés et de l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA). L’entreprise a synthétisé un mélange de composés organiques et inorganiques propriétaires. Par la suite, des algorithmes d’IA ont été utilisés pour affiner et optimiser le processus de recharge. Une telle avancée signifie que les véhicules électriques peuvent désormais être rechargés dans un laps de temps similaire à celui de ravitaillement des véhicules traditionnels à moteur à combustion interne dans une station-service.

Le PDG de StoreDot, le Dr Doron Myersdorf, a souligné l’importance de cette réalisation. Il a mis de l’avant que les tests approfondis dans diverses conditions démontrent la résilience et la fiabilité de leur technologie de batterie. Il a ajouté que la robustesse de la batterie reste constante, quelles que soient les habitudes de recharge, la fréquence ou la puissance du chargeur utilisé par le conducteur. Cette innovation pourrait ouvrir la voie à une adoption plus répandue des véhicules électriques à l’avenir.