Stellantis vise des VÉ plus légers grâce aux innovations de batteries

Stellantis a dévoilé son plan pour réduire de moitié le poids des batteries dans ses futurs VÉ, dans le but de combler la différence de poids entre les VÉ et leurs homologues à essence. Cette initiative implique une collaboration avec plusieurs entreprises de technologie de batteries pour rechercher les chimies de batteries les plus efficaces et viables.

Cet engagement a été souligné lors du lancement du Mirafiori Battery Technology Center à Turin, en Italie. Ned Curic, l’ingénieur en chef du groupe, a exprimé ses préoccupations concernant le poids des batteries actuelles. Il a souligné l’importance de se tourner vers des batteries plus légères et d’optimiser le module des cellules pour assurer le succès des futurs VÉ.

Actuellement, les batteries au lithium-ion des VÉ sont considérablement lourdes ; à titre d’exemple, la batterie d’un GMC Hummer EV propose un poids à peu près équivalent à celui d’une Honda Civic entière.

Dans sa quête d’innovation, Stellantis a investi dans la société californienne de batteries Lyten, qui est à l’avant-garde de la fabrication de batteries légères au lithium. Ces batteries, selon la société basée à San Jose, ont non seulement un poids réduit de 60% mais offrent également une résistance à la dérive thermique et coûtent moins cher grâce à l’élimination de matériaux tels que le nickel, le manganèse, le cobalt et le graphite.

Stellantis a également mis en lumière le potentiel des batteries sodium-ion. La batterie sodium-ion innovante de CATL affiche une densité énergétique impressionnante, une charge rapide et une stabilité thermique supérieure. Des rapports suggèrent que le constructeur automobile chinois Chery pourrait être le premier à intégrer les batteries sodium-ion de CATL dans ses véhicules.

Stellantis a sinon récemment ouvert son nouveau Battery Technology Center à Turin. Ce centre de 43 millions de dollars américains, couvrant 8 000 mètres carrés, est désormais l’un des principaux sites d’Europe pour les tests et le développement de batteries.

De plus, Stellantis collabore avec le Centre National de Recherche Scientifique français et Saft, une filiale de TotalEnergies, sur le système intégré de batterie intelligente (IBIS) qui vise à fusionner les fonctions d’onduleur et de chargeur, améliorant ainsi l’efficacité de l’espace et l’autonomie.