Stellantis annonce un investissement de 100 millions de dollars dans le projet géothermique de CTR

Stellantis s’est engagée à investir plus de 100 millions de dollars pour soutenir le projet Hell’s Kitchen de Controlled Thermal Resources Holdings Inc. (CTR), un projet pionnier de lithium géothermique basé en Californie. Cet investissement contribue à faire progresser la production de lithium à faibles émissions aux États-Unis, conformément à l’engagement de Stellantis en faveur de solutions énergétiques plus propres et d’une mobilité durable.

Cet investissement stratégique vise à poursuivre le développement du projet Hell’s Kitchen de CTR, qui constitue la plus grande initiative de lithium géothermique à l’échelle mondiale. Capable de produire jusqu’à 300 000 tonnes d’équivalent carbonate de lithium par an, le lithium extrait de Hell’s Kitchen permettra aux véhicules électriques à batterie de Stellantis de bénéficier d’incitations à la consommation dans le cadre de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act).

Outre l’investissement, Stellantis et CTR ont élargi leur accord d’approvisionnement. Selon les nouvelles conditions, CTR fournira jusqu’à 65 000 tonnes métriques d’hydroxyde de lithium monohydraté chaque année sur une période contractuelle de 10 ans. Cet accord révisé s’appuie sur l’accord initial conclu en juin 2022, qui visait initialement à fournir jusqu’à 25 000 tonnes métriques d’hydroxyde de lithium monohydraté par an.

Le projet révolutionnaire Hell’s Kitchen de CTR, situé dans le comté impérial de Californie, utilise une approche respectueuse de l’environnement pour l’extraction du lithium. Grâce à l’utilisation d’énergie renouvelable et de vapeur, ce processus innovant élimine le besoin de recourir aux méthodes traditionnelles impliquant des bassins d’évaporation de saumure, des mines à ciel ouvert et le traitement du lithium à l’aide de combustibles fossiles.

Carlos Tavares, PDG de Stellantis, souligne l’importance d’une production à faibles émissions et d’un approvisionnement durable dans la démarche de décarbonisation de l’entreprise. Il déclare : « Le dernier accord avec CTR est une étape importante dans la prise en charge de nos clients et de notre planète, alors que nous nous efforçons de fournir une mobilité propre, sûre et abordable. »

Dans le cadre du plan stratégique Dare Forward 2030, Stellantis s’est engagée à atteindre un mix de ventes de BEV de 100 % pour les voitures en Europe et de 50 % pour les voitures et les camionnettes aux États-Unis d’ici 2030. Avec le projet Hell’s Kitchen, Stellantis poursuit ses objectifs de mobilité durable tout en soutenant la création d’emplois et en minimisant son empreinte carbone.