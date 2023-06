Stellantis envisage d’adopter le concept de recharge NACS de Tesla

Stellantis, qui regroupe les marques Dodge, Ram, Chrysler et quelques autres, envisage d’intégrer le North American Charging Standard (NACS), le système de charge propriétaire de Tesla, dans ses futurs véhicules électriques. Cette adoption potentielle est fortement inspirée par le fait que ses principaux rivaux nord-américains, Ford Motor co et General Motors co, ont récemment annoncé que leurs nouveaux véhicules électriques seraient compatibles avec les stations dans les prochaines années.

La déclaration de l’entreprise à Reuters fait état d’un processus d’évaluation en cours pour le NACS. « Nous continuons à évaluer la norme NACS et nous sommes impatients de vous faire part des développements à venir », a déclaré le représentant de Stellantis.

L’entreprise a souligné son engagement à offrir à ses clients une expérience de charge optimale. Elle s’apprête à proposer des solutions intuitives et pratiques avec sa marque Free2Move Charge. Cette initiative, en partenariat avec divers fournisseurs de services de recharge, promet de faciliter la recharge en douceur à la maison et en déplacement. Les récentes mesures prises par GM et Ford pour adopter le NACS pourraient jouer un rôle important dans la décision finale de Stellantis.

La décision de Ford et de GM intervient à un moment critique. Les deux constructeurs automobiles, ainsi que Stellantis, sont sur le point de lancer de nombreux nouveaux véhicules électriques. Le problème pour tous est que l’infrastructure de recharge est encore déficiente. Pendant ce temps, Tesla a déjà près de 20 000 Superchargers en Amérique du Nord qui, jusqu’à récemment, étaient exclusivement réservés aux propriétaires.