Les véhicules électriques Ford auront accès aux superchargeurs Tesla à l’avenir

Les futurs véhicules électriques Ford pourront se recharger sur les superchargeurs Tesla, offrant ainsi plus d’options aux propriétaires pour recharger leur VÉ

Les nouveaux véhicules électriques Ford seront équipés du connecteur North American Charging Standard de Tesla.

Les normes de connexion NACS de Tesla ont récemment été mises à la disposition des constructeurs automobiles.

Ford a confirmé que ses prochains véhicules électriques seront équipés du connecteur North American Charging Standard (NACS) de Tesla, ce qui permettra aux conducteurs d’accéder au vaste réseau de Superchargeurs de Tesla à travers les États-Unis et le Canada. L’annonce a été faite lors d’un événement Twitter Spaces auquel participaient Jim Farley, PDG de Ford, et Elon Musk, PDG de Tesla.

Cette évolution devrait simplifier le processus de recharge des véhicules Ford en déplacement. Les nouveaux véhicules électriques de la marque seront donc équipés de deux ports de chargement, un pour la recharge rapide traditionnelle et l’autre pour le connecteur NACS qu’on voit actuellement sur les modèles Tesla.

Le choix d’intégrer le connecteur NACS de Tesla représente une avancée considérable vers la compatibilité entre les différents réseaux de recharge de véhicules électriques aux États-Unis et au Canada. Jusqu’à présent, seuls quelques grands constructeurs automobiles se sont engagés à adopter la norme de recharge Tesla.

Néanmoins, la récente décision de Tesla de mettre sa norme NACS à la disposition d’autres constructeurs automobiles a été accueillie avec enthousiasme. Le producteur de véhicules électriques Aptera Motors a déjà déclaré son intention de mettre en œuvre la norme NACS de Tesla dans ses propres véhicules et la décision de Ford d’offrir cette seconde option de recharge pourrait inciter d’autres constructeurs à faire pareillement.

Tesla propose plus de 45 000 bornes de chargement à la grandeur de l’Amérique du Nord, plus que n’importe quel autre réseau de recharge. La version la plus récente des bornes Tesla permet de recharger jusqu’à 250 kW, permettant d’ajouter 300 kilomètres d’autonomie en moins de 15 minutes.