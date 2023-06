General Motors et Tesla collaborent pour développer l’infrastructure de recharge des VE

General Motors intégrera le NACS dans les VE à partir de 2025, en s’appuyant sur les Superchargers de Tesla.

Cette collaboration élargit l’accès à la recharge et s’appuie sur l’initiative Ultium Charge 360 pour favoriser l’adoption massive des VE.

Dans une démarche décisive de normalisation et d’amélioration de l’accès à la recharge des véhicules électriques (VE), General Motors (GM) a annoncé son projet d’intégrer la norme de recharge nord-américaine (NACS) dans ses VE à partir de 2025. Ce développement fait suite à une collaboration innovante avec Tesla, marquant une avancée significative dans l’évolution de l’accessibilité à la recharge des VE.

Dans le cadre de cette initiative, qui débutera début 2024, les clients de GM auront accès à plus de 12 000 stations Supercharger Tesla en Amérique du Nord, un nombre qui ne cesse d’augmenter. Dans un premier temps, la recharge à ces stations nécessitera un adaptateur, mais à partir de 2025, GM commencera à produire des VE équipés d’une entrée NACS, permettant la recharge directe aux Superchargeurs Tesla. GM proposera également des adaptateurs pour que les véhicules équipés du NACS puissent être rechargés dans les stations de recharge rapide compatibles avec le CCS.

Ce partenariat s’inscrit dans le prolongement des efforts déployés par GM dans le cadre de son initiative Ultium Charge 360, qui vise à élargir les options de recharge pour les clients dans les zones résidentielles, professionnelles et publiques. Cette initiative compte actuellement plus de 134 000 chargeurs accessibles aux conducteurs de VE GM via les applications de l’entreprise.

La stratégie de GM pour faciliter l’adoption massive des VE

Mary Barra, PDG de GM, a commenté cette initiative en soulignant que cette collaboration constituait un élément essentiel de la stratégie de l’entreprise visant à faciliter l’adoption massive des VE. Elle a exprimé que cela pourrait être le fer de lance de l’établissement d’une série de charge unique en Amérique du Nord.

Dans le cadre de l’accord, le réseau Supercharger de Tesla sera intégré dans les applications mobiles et les applications pour véhicules de GM. Cette étape permettra de rationaliser davantage le processus de recharge pour les conducteurs, en leur permettant de localiser, de payer et d’initier la recharge aux superchargeurs Tesla de manière pratique.

Rebecca Tinucci, directrice principale de l’infrastructure de recharge de Tesla, a fait écho à ce sentiment, soulignant la mission d’accélérer la transition mondiale vers l’énergie durable grâce à une recharge omniprésente et fiable.

En collaboration avec des partenaires industriels tels que Pilot Company et EVgo, les efforts continus de GM ont déjà contribué à la mise en place d’un réseau substantiel de chargeurs rapides. Avec l’inclusion des Superchargers de Tesla, les clients de GM auront accès à l’un des plus vastes réseaux intégrés de stations de recharge à haute puissance d’Amérique du Nord, amplifiant ainsi leur engagement en faveur d’un avenir durable entièrement électrique.