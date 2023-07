Stellantis et Samsung annonce une nouvelle usine de batteries pour véhicules électriques aux États-Unis

Stellantis et Samsung SDI annoncent le projet d’une deuxième usine de batteries pour véhicules électriques, afin de soutenir les objectifs de mobilité verte aux États-Unis.

Stellantis et Samsung SDI se lancent dans une aventure exaltante avec l’annonce d’une deuxième usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques aux États-Unis. Un peu plus d’un an après avoir dévoilé leurs efforts de collaboration et leur projet inaugural d’usine à Kokomo, les deux entreprises solidifient leur engagement à développer la production de batteries pour véhicules électriques pour les ambitions d’électrification de Stellantis en Amérique du Nord.

L’usine de Kokomo, dont la mise en service est prévue pour 2025, a nécessité un investissement substantiel de plus de 2,5 milliards de dollars, avec un risque de dépassement des 3 milliards de dollars. Le projet devrait créer environ 1 400 nouveaux emplois dans l’Indiana. Une fois opérationnelle, l’usine aura une capacité de production initiale de 23 gigawattheures (GWh) de batteries par an, mais Stellantis et Samsung ont pour objectif de porter cette capacité à 33 GWh dans les années à venir.

Alors que l’usine de Kokomo n’est pas prête d’être achevée, Stellantis et Samsung vont de l’avant avec la construction d’une nouvelle usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques aux États-Unis. Cette initiative souligne la volonté du constructeur automobile d’élargir sa gamme de véhicules électriques disponibles dans le pays.

La deuxième usine de batteries américaine, qui fait partie de la coentreprise StarPlus Energy élargie entre Stellantis et Samsung SDI, vise une capacité de production annuelle de 34 GWh dès son ouverture. Cette augmentation substantielle de la capacité des batteries est un élément essentiel de la stratégie d’électrification de 2030 élaborée par Stellantis. Le constructeur automobile s’est engagé à proposer au moins 25 nouveaux véhicules électriques à batterie sur le marché nord-américain d’ici à la fin de la décennie, tout en visant une gamme de véhicules électriques à batterie uniquement en Europe et un parc composé à 50 % de véhicules électriques à batterie aux États-Unis.

Le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, souligne l’importance de la nouvelle installation pour atteindre les objectifs ambitieux de l’entreprise en matière de ventes de véhicules électriques et son engagement en faveur de la neutralité carbone d’ici 2038. Les efforts conjoints avec Samsung SDI pour augmenter la capacité de production aux États-Unis démontrent la détermination des deux entreprises à jouer un rôle de premier plan dans la transition vers l’électrification.

Le partenariat de Samsung SDI est essentiel pour soutenir l’éventuelle gamme de véhicules électriques de Stellantis en Amérique du Nord. Cependant, l’entreprise coréenne est également activement impliquée dans d’autres projets d’usines de batteries aux États-Unis, notamment une coentreprise de 3 milliards de dollars avec GM pour une usine de fabrication de batteries d’une capacité prévue de plus de 30 GWh, dont l’ouverture est prévue en 2026.

Les échéances de ces projets de batteries sont stratégiquement coordonnées, l’usine de Stellantis à Kokomo devant précéder l’usine de GM et de Samsung SDI, puis l’usine plus importante récemment annoncée, dont la production devrait commencer en 2027. Bien que l’emplacement de la deuxième usine de batteries avec Samsung n’ait pas encore été révélé, les nombreuses implantations de Stellantis en Amérique du Nord, en particulier dans le Midwest des États-Unis et dans l’Ontario, au Canada, offrent plusieurs sites potentiels à prendre en considération. L’expansion de la coentreprise souligne son engagement en faveur d’un avenir plus vert et de l’adoption de la mobilité électrique sur le marché automobile américain.