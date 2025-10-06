Stellantis a vendu six Dodge Dart au cours du troisième trimestre de 2025

Chaque année, certains modèles nous quittent. Lors du millésime qui suit, certains exemplaires restants sont écoulés. C’est normal. Parfois, on peut même voir des véhicules disparus être vendus deux ans après avoir vu leur production être arrêtée, simplement parce que certains concessionnaires sont toujours aux prises avec des unités.

Stellantis a vendu six Dodge Dart au cours des trois derniers mois.

La compagnie a également écoulé 8 Dodge Caravan et 13 Dodge Journey

Le constructeur a vu 71 Chrysler 300, un modèle disparu à la fin de 2023, être vendus

Cependant, lorsqu’on voit un modèle qui n’est plus sur le marché depuis trois ans figurer au chapitre du registre des ventes de l’année en cours, il y a de quoi se poser des questions. Lorsque ledit modèle a disparu il y a six ans, il y a lieu de s’inquiéter.

Sauf peut-être lorsqu’il est question de Stellantis. Ce constructeur semble être le champion de l’écoulement tardif de certaines de ses créations. On n’a qu’à penser à la sportive Viper qui, pendant des années, continuait de figurer au chapitre des ventes, à raison d’un ou de deux exemplaires par année.

Diable, il y en a peut-être encore une de cachée quelque part au fond d’une cour en Amérique du Nord.

Dodge Dart

La surprise a cependant été tout autre à la fin de la semaine dernière, alors qu’on apprenait que six Dodge Dart (oui, six) avaient été vendues lors du troisième trimestre de l’année en cours, soit la période couvrant les mois de juillet, d’août et de septembre. C’est cinq de plus que pour la même période en 2024.

La Dodge Dart a vu sa commercialisation prendre fin en 2016, après un court retour sur le marché (2013-2016).

Non, le modèle n’a pas fait fureur. En fait, dès son lancement, on prévoyait des ventes difficiles en raison d’un prix salé, mais surtout d’une exécution qui laissait à désirer et des combinaisons mécaniques qui n’étaient guère plus rassurantes.

On ne sait pas si les modèles vendus proviennent d’une seule et même concession. Ce serait étonnant, car cela signifierait qu’un dépositaire a volontairement décidé de conserver certains modèles. Il est plus probable que les pièces écoulées proviennent d’un peu partout sur le territoire américain.

D’autres modèles orphelins

D’autres modèles que l’on pourrait qualifier d’orphelins ont été vendus au cours du troisième trimestre de l’année. Les résultats des ventes de Stellantis montrent que huit Dodge Caravan ont trouvé preneur, tout comme treize Dodge Journey. La marque Fiat compte aussi deux ventes pour le petit VUS 500 L.

Ces trois modèles ne sont plus sur le marché depuis la fin de 2020.

Les autres surprises, un peu moins grandes, ont été de retrouver 71 Chrysler 300 dans la liste, tout comme 31 Fiat 500X, des modèles abandonnés après l’année 2023.

Le mot de la fin

La vente de modèles qui ne sont plus commercialisés n’est pas rare, mais comme on le mentionnait plus haut, ça concerne généralement des créations qui ont quitté le marché au cours des deux dernières années.

Chez Stellantis, la chose n’est pas rare. Ce qui est plus inquiétant, c’est que dans plusieurs cas, c’est parce que le modèle n’intéressait plus personne qu’il est demeuré invendu.

C’est symptomatique d’un problème plus grave.

Concernant les Dodge Dart écoulées, il aurait été intéressant de connaître le prix payé par les nouveaux acheteurs.