La nouvelle technologie EV de Stellantis vise à rendre la recharge plus rapide, les voitures plus légères et plus abordables

Stellantis présente un prototype de Peugeot e-3008 utilisant une batterie de nouvelle génération avec électronique de puissance intégrée.

La technologie IBIS intègre l’onduleur et le chargeur directement dans la batterie EV, réduisant le poids et améliorant l’efficacité.

Le prototype Peugeot e-3008 offre une recharge 15 % plus rapide et une performance énergétique 10 % supérieure.

Stellantis vise une intégration en production du système de batterie IBIS d’ici la fin de la décennie.

Stellantis a commencé les essais routiers d’un prototype de véhicule électrique équipé d’un nouveau système de batterie intégrant les composants de l’onduleur et du chargeur, ce qui aidera à réduire les coûts et à raccourcir les temps de recharge.

Développé en collaboration avec Saft, une filiale de TotalEnergies, le Système de Batterie Intelligente Intégrée (IBIS) élimine le besoin d’électroniques de puissance externes traditionnelles. La technologie est testée dans une Peugeot e-3008 construite sur la plateforme STLA Medium de Stellantis.

La conception intégrée permet à la batterie de gérer à la fois les fonctions AC et DC, réduisant le poids du véhicule d’environ 40 kg et économisant jusqu’à 17 litres d’espace à l’intérieur du véhicule. Selon Stellantis, le système améliore l’efficacité énergétique jusqu’à 10 % et fournit une augmentation de puissance de 15 %, atteignant 172 kW contre 150 kW (231 hp contre 201 hp) avec la même taille de batterie.

Les temps de recharge sont également réduits d’environ 15 %. Par exemple, avec un chargeur AC standard de 7 kW, le temps de recharge passe de sept à six heures. Ces améliorations répondent à deux des obstacles les plus courants à l’adoption des véhicules électriques : la durée de recharge et le prix plus élevé des véhicules.

IBIS fait partie d’un projet collaboratif de R&D en France qui inclut Saft, E2-CAD, Sherpa Engineering, ainsi que des institutions de recherche comme le CNRS, l’Université Paris-Saclay et l’Institut Lafayette. Le projet est passé d’un démonstrateur stationnaire introduit en 2022 à un prototype de véhicule mobile actuellement en phase de tests en conditions réelles.

Le système offre également des avantages en matière de maintenance. En éliminant plusieurs composants électroniques, l’entretien est simplifié et les modules de batterie peuvent être plus facilement réutilisés dans des applications stationnaires, prolongeant potentiellement leur durée de vie.

Le projet IBIS est entré dans sa deuxième phase de développement en juin 2025, avec un financement continu du gouvernement français dans le cadre de l’initiative France 2030. Stellantis prévoit d’intégrer la technologie dans des véhicules de série avant la fin de la décennie.

Au-delà de l’automobile, Stellantis et Saft estiment que l’architecture IBIS pourrait être appliquée aux systèmes énergétiques ferroviaires, maritimes, aérospatiaux et de centres de données, mettant en évidence l’évolutivité de la plateforme.

Traditionnellement, les véhicules électriques utilisent des onduleurs externes pour convertir l’énergie DC de la batterie en AC pour le moteur électrique, et l’inverse lors de la recharge. En intégrant directement ces fonctions dans le bloc-batterie, IBIS représente une évolution dans la conception des groupes motopropulseurs électriques. D’autres constructeurs, dont Porsche, explorent également des concepts similaires visant à regrouper les composants électriques.