Slate Auto obtient 700 millions de $ en financement, incluant un investissement de Bezos

Bezos Expeditions et TWG Global parmi les principaux investisseurs alors que la jeune entreprise se prépare à produire aux États-Unis

Slate Auto a levé 700 millions de $ lors de ses rondes de financement de série A et B auprès de plusieurs investisseurs.

Son premier camion électrique a été dévoilé en avril 2024 avec une approche simplifiée et personnalisable.

L’assemblage aura lieu aux États-Unis, avec des composants de batteries fabriqués localement.

Slate Auto a confirmé avoir levé 700 millions de $ à l’issue de ses rondes de financement de série A et B. Parmi les investisseurs ayant participé, on retrouve Bezos Expeditions, General Catalyst et TWG Global. La dernière ronde s’est conclue à la fin de l’année 2024. Les montants investis par chaque entreprise n’ont pas été divulgués.

Bezos Expeditions est la firme qui gère les investissements personnels du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos. General Catalyst détient un portefeuille diversifié comprenant Canva, Beauty Pie et Kayak. De son côté, TWG Global est une société de portefeuille qui a déjà investi dans le secteur automobile, notamment en soutenant l’équipe de Formule 1 de Cadillac.

La jeune entreprise spécialisée dans les véhicules électriques a présenté publiquement son tout premier modèle 100 % électrique le 26 avril dernier à Long Beach, en Californie. Slate Auto entend bouleverser les conventions du marché avec un modèle d’affaires et un design axés sur la simplicité et les coûts. Son véhicule de lancement est un petit camion biplace, qui peut être transformé en VUS grâce à un ensemble d’accessoires.

Ce véhicule sera offert dans une seule configuration, avec un seul choix de cabine et de caisse, monté sur des roues en acier. Il est doté de vitres à manivelle, de boutons physiques pour le contrôle de la climatisation et ne comporte aucun écran d’infodivertissement.

Les acheteurs pourront personnaliser leur véhicule à l’aide d’un programme de pelliculage, proposé en trois niveaux de personnalisation. Slate Auto offrira des tutoriels en ligne via sa plateforme « SlateU » pour accompagner les propriétaires dans l’installation des pellicules et des accessoires.

Le camion électrique sera assemblé dans une ancienne imprimerie située à Warsaw, en Indiana, en utilisant des batteries fabriquées localement. L’entreprise est dirigée par le PDG Chris Barman, le président du conseil Rod Copes, le chef des opérations Jeremy Snyder et la responsable du design Tisha Johnson.