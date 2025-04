Slate dévoile une camionnette électrique 2 portes avec conversion en VUS

Une mini camionnette électrique équipée de fenêtres à manivelle et d’un support pour téléphone intelligent

Une conception modulaire permet de transformer la camionnette en VUS 5 places avec un ensemble optionnel

Le Slate Truck commence sous la barre des 30 000 $ US, autonomie allant jusqu’à 386 km

Équipement minimaliste : fenêtres à manivelle, roues en acier, support pour téléphone et propulsion.

La jeune entreprise Slate Auto vient de lancer une petite camionnette électrique à deux portes qui peut être transformée en un VUS de cinq places grâce à un ensemble d’accessoires optionnels. Le prix de départ est annoncé à moins de 30 000 $ US avant incitatifs. L’ensemble de conversion comprend une cage de sécurité, des coussins gonflables supplémentaires et une banquette arrière. Il peut être installé par l’acheteur ou par un professionnel, selon la compagnie.

Avec ses 4 435 mm de long (174,6 pouces), le Slate Truck est deux pieds plus court qu’un Ford Maverick, mais dispose d’une caisse plus longue de 5 pieds. Son design épuré mise sur la simplicité : roues en acier, commandes manuelles pour la climatisation, pas d’écran d’infodivertissement intégré — un support pour téléphone intelligent et un port USB font office de système multimédia.

Le véhicule est à propulsion et équipé d’une batterie de 52,7 kWh alimentant un moteur arrière de 201 chevaux. Slate estime que le 0 à 97 km/h se fait en environ huit secondes, pour une vitesse maximale de 145 km/h. Le poids à vide est d’environ 1 634 kg (3 602 lb). L’autonomie de base est d’environ 241 km, avec une batterie prolongée offrant jusqu’à 386 km. Le véhicule utilise la norme nord-américaine de recharge (NACS) et peut se recharger à 80 % en moins de 30 minutes.

L’équipement de sécurité comprend le freinage d’urgence automatique, l’alerte de collision frontale, ainsi que jusqu’à huit coussins gonflables. Slate affirme que le véhicule vise les plus hautes cotes de sécurité.

L’entreprise adopte un modèle de vente directe aux consommateurs, avec commande en ligne et livraison locale. Les réservations sont ouvertes avec un dépôt remboursable de 50 $. L’approche « modèle dénudé » permet une personnalisation poussée, avec plus de 100 accessoires proposés. La carrosserie est conçue pour être recouverte d’un vinyle, offert en trois niveaux de personnalisation.

Le siège social de Slate Auto est situé à Troy, au Michigan, et l’assemblage du véhicule se fera aux États-Unis. Après les incitatifs fédéraux, le prix pourrait descendre à environ 20 000 $ US (27 720 CAD), mais les prix des accessoires et les frais de livraison n’ont pas été communiqués. À titre comparatif, le Ford Maverick hybride débute à 28 590 $ US (36 795 CAD), transport inclus.

Le Slate Truck peut transporter jusqu’à 635 kg (1 400 lb) dans sa caisse, mais il fait l’impasse sur plusieurs caractéristiques que l’on retrouve normalement sur les camionnettes traditionnelles. Sa conception dépouillée mise sur la modularité et la réduction des coûts.

Jusqu’à tout récemment, les activités de Slate Auto étaient très discrètes. Plusieurs membres de la direction proviennent de Rivian et de Stellantis. Le PDG Chris Barman était auparavant vice-président chez Fiat Chrysler. Le directeur financier Ryan Green et le responsable de la fabrication Erik Fields ont tous deux occupé des postes de direction chez Rivian. TechCrunch rapporte que Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, est un investisseur, bien que ni Slate ni Bezos n’aient commenté l’information.

Slate prévoit mettre en place un réseau de service à l’échelle nationale, sans fournir plus de détails pour l’instant.

On pense sincèrement que ce véhicule pourrait répondre aux besoins d’une partie bien précise du marché. On peut très bien imaginer cette camionnette remplacer les vieux Toyota des années 80 ou les Ford Ranger des années 90 en tant que camion de travail du peuple.