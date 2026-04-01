Salon de NY — Chrysler Pacifica 2027 : variante sur un même thème

C’est sous les projecteurs du Salon international de l’automobile de New York que Stellantis a officiellement levé le voile sur la Chrysler Pacifica 2027. Nous avions eu l’occasion de voir un aperçu du modèle il y a quelques semaines, mais maintenant, c’est officiel. La vedette de la journée du côté des constructeurs américains, qui ne présentent plus grand-chose dans les salons automobiles, offre un petit vent de rafraîchissement dans un segment qui n’est pas l’ombre de lui-même depuis des années, soit celui de la fourgonnette.

La fourgonnette en est à sa 43e année chez Stellantis.

La version hybride rechargeable est sacrifiée pour 2027.

À ce jour, la compagnie a écoulé plus de 16,6 millions de fourgonnettes, dont 1,15 million de Pacifica

La bonne nouvelle, c’est que ce dernier n’est pas mort et qu’il compte, depuis quelques années, sur les mêmes joueurs (Honda, Toyota, Kia et Stellantis). Et pour Chrysler, c’est plus qu’une simple question de modèle ; c’est une question de survie.

Alors, que nous réserve la Pacifica pour 2027 ?

Pionnière

Chrysler a fièrement rappelé avoir inventé la fourgonnette il y a 43 ans avec l’Autobeaucoup, en 1984. Avec la Pacifica 2027, la marque fait la preuve qu’elle n’a aucune intention d’abandonner le segment qu’elle a créé. Cette refonte stylistique (on ne parle pas d’une nouvelle génération ici) de mi-cycle est la mise à jour la plus importante depuis quelques années. Les changements apportés visent clairement à rajeunir l’image du véhicule, tout en conservant ses acquis.

C’est à l’avant que la transformation est la plus frappante. La plupart des variantes, y compris la déclinaison haut de gamme Pinnacle, arborent un nouveau faciès avec des phares verticaux à DEL, une calandre illuminée offrant des « touches de piano », ainsi qu’un pare-chocs retouché.

On retrouve également le nouveau logo ailé de Chrysler, tel qu’aperçu pour la première fois sur le concept Halcyon en 2024. La version de base conserve son style actuel, mais elle demeure bien équipée avec des portes coulissantes à ouverture électrique, des sièges chauffants et un volant chauffant. De nouvelles couleurs de carrosserie et de nouvelles jantes complètent la mise à jour extérieure.

À bord

L’intérieur évolue lui aussi, mais plus sobrement. Le nouveau logo Chrysler en chrome satiné orne le volant, alors que les accents décoratifs ont été mis à jour, selon les niveaux de finition. La version Pinnacle vient proposer en exclusivité un nouveau décor intérieur Bleu agave avec des accents cuivrés.

La Pacifica continue d’offrir une configuration intérieure pouvant recevoir sept ou huit personnes, et elle conserve son système de sièges Stow » n Go, toujours exclusif au segment. Les sièges des deuxième et troisième rangées se replient à plat dans le plancher en quelques secondes, libérant un espace de chargement incomparable (3964 litres pour le chargement).

La technologie progresse, elle aussi, avec une panoplie d’applications et de systèmes. Il faudra voir si la dotation canadienne offre des différences par rapport à ce que l’on pourra retrouver sur le marché américain, mais soyez aux aguets, le modèle ne sera pas chiche en la matière.

Stellantis mentionne également avoir amélioré la sonorisation et ajouté des prises de courant supplémentaires pour les rangées arrière. Un hayon électrique à hauteur réglable devient standard sur tous les niveaux de finition, une attention bienvenue, car tous les propriétaires ne sont pas du même gabarit.

Sous le capot, pas de surprise, alors que l’on retrouve toujours le fidèle V6 Pentastar de 3,6 litres qui développe 287 chevaux et un couple de 262 livres-pieds. Une boîte automatique à neuf rapports fait le lien avec les roues. La transmission intégrale demeure optionnelle en grimpant dans la gamme.

Sur une note plus triste, rappelons que la version hybride rechargeable est envoyée à la retraite. Ce n’est pas unique au modèle, Stellantis a fait de même avec sa technologie.

Le modèle sera toujours assemblé à l’usine Stellantis de Windsor, en Ontario, et le plan continuera également d’assembler la Grand Caravan, qui est maintenue au Canada comme option plus abordable, même si on n’a plus les modèles abordables que l’on avait.

Conclusion

Il est agréable et rassurant de voir un constructeur comme Stellantis toujours croire en la fourgonnette. Oui, le segment n’est plus l’ombre de ce qu’il était, mais il est stable depuis un bon moment, ce qui signifie qu’une clientèle fidèle est toujours intéressée par ce type de véhicule, le plus pratique pour une famille, c’est indéniable.