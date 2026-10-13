Salon de l’auto de Paris 2026 : le concept Alpine A310 Vision réinvente une icône sportive des années 1970

Ce concept unique rend hommage au 55e anniversaire de l’A310 à quatre cylindres et au 50e de la version V6 avec beaucoup d’élégance.

Alpine a dévoilé le concept A310 Vision au Salon de l’auto de Paris.

L’étude souligne les 55 ans de l’A310 à quatre cylindres et les 50 ans de la V6.

Alpine précise que le concept est une exploration stylistique, et non une annonce de production.

Alpine a profité du Salon de l’auto de Paris, qui se déroule sur son propre terrain, pour présenter l’A310 Vision, un concept unique qui réinterprète la voiture sport A310 sous un angle contemporain. Le projet explore l’héritage du modèle et les possibilités créatives offertes par la nouvelle plateforme APP d’Alpine.

Le dévoilement souligne deux anniversaires de l’A310 d’origine. Le modèle à quatre cylindres a fait ses débuts il y a 55 ans, tandis que la version V6 célèbre son 50e anniversaire. L’équipe de design d’Alpine s’est inspirée des deux versions, en combinant les lignes épurées du modèle initial à la silhouette plus large et plus musclée associée à la V6.

Au lieu de reproduire le modèle de 1971, le concept se demande à quoi pourrait ressembler son idée stylistique centrale si la voiture était conçue et construite aujourd’hui. L’équipe a utilisé une A310 d’origine comme référence, et Alpine décrit le résultat comme une interprétation rétrofuturiste qui conserve le profil bas et large ainsi que la présence distinctive du modèle original.

L’A310 Vision mesure 4,55 mètres de long, 2,03 mètres de large à son point le plus large, avec un empattement de 2,45 mètres et une hauteur de 1,18 mètre. La carrosserie associe des surfaces couleur aluminium à une partie inférieure noire, surmontée d’un grand pavillon vitré en forme de dôme, merveilleusement intégré, qui dévoile l’habitacle. Les roues arborent un motif triangulaire en « A », inspiré des roues entièrement métalliques des premières A310.

Plusieurs éléments extérieurs relient le style du concept à des formes aérodynamiques. Les phares sont intégrés dans une fente de la carrosserie et s’illuminent lorsque la voiture démarre. Un renfoncement rappelant un conduit en S façonne le capot, tandis qu’une lame centrale parcourt la carrosserie vers l’arrière. À l’arrière, un aileron en deux parties intègre des éléments transparents, tandis que les feux en forme de lame contribuent à l’appui aérodynamique.

La plateforme APP sous-jacente permet aux designers d’examiner différentes proportions et différents volumes pour de futurs concepts de voitures sport. L’entreprise décrit l’A310 Vision comme un exercice de design indépendant, plutôt que comme l’annonce d’un éventuel nouveau modèle.

L’habitacle demeure en grande partie dissimulé, mais le concept révèle des sièges sport au style agressif, de forts contrastes de couleurs et quelques commandes physiques pour l’équipement haute fidélité.

L’A310 Vision permet à Alpine de revisiter un modèle marquant tout en explorant l’évolution possible de son langage stylistique. Le concept sert uniquement à démontrer les possibilités offertes par la plateforme APP et à imaginer des pistes pour les voitures sport de la marque.

C’est quelque peu triste, compte tenu de la beauté de la voiture.