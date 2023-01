Rolls-Royce pourrait augmenter la production de son premier VÉ

Le PDG de la compagnie dit que la Spectre a reçu «bien plus» de commandes que prévu.

Les détails complets du VÉ n’ont pas encore été annoncés et la production ne commencera que dans quelques mois.

Rolls-Royce pourrait devoir ajuster ses plans de production.

Rolls-Royce a dévoilé la Spectre, son premier véhicule électrique, en octobre dernier et l’entreprise dit avoir reçu tellement de commandes depuis qu’elle pourrait devoir ajuster ses plans de production.

Faire une entrée sur le marché des véhicules électriques peut être délicat pour une entreprise qui a de fortes traditions comme Rolls-Royce, mais la marque semble avoir bien géré la situation.

En effet, le PDG de la société a déclaré que les commandes de la Spectre ont été « bien meilleures » que prévu et pourraient conduire à une extension de la production si les clients continuent à manifester leur intérêt au même rythme.

Et ce, bien que tous les détails concernant la Spectre et son groupe motopropulseur n’aient pas encore été annoncés, le début de la production n’étant prévu que dans quelques mois.

Pour l’instant, nous savons que la Spectre aura une autonomie d’environ 520 kilomètres, selon la norme WLTP, grâce à une batterie qui pèsera 700 kilogrammes (1 543 livres).

Ces deux chiffres donnent de la crédibilité aux rumeurs selon lesquelles la Spectre utilisera le même bloc de batterie de 102 kWh que la BMW i7.

Nous savons également que son groupe motopropulseur à double moteur devrait fournir 577 chevaux et un niveau de douceur et de silence encore plus élevé que le moteur V12 actuel de la marque.

La Spectre utilisera la même «Architecture of Luxury» en aluminium que la nouvelle Ghost puisque cette plateforme a été créée à la fois pour les VÉ et les véhicules à essence.

En raison de son prix de départ de 400 000 dollars, la Spectre se situera entre le Cullinan et la Phantom dans la gamme Rolls-Royce et environ 100 000 dollars de plus que la Cadillac Celestiq d’entrée de gamme sur le marché des VÉ de luxe.

Ce succès apparent est une bonne nouvelle pour Rolls-Royce, car le constructeur automobile haut de gamme a pour objectif d’électrifier l’ensemble de sa gamme d’ici à la fin de 2030.

Source: Inside EVs