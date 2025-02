La première Aston Martin électrique arrivera avant 2030

La gamme 100 % électrique arrivera entre 2035 et 2040.

Aston Martin envisage deux scénarios pour son tout premier VÉ.

La division d’origine britannique Aston Martin a beau répéter qu’elle croît encore à la motorisation dite thermique, ça ne veut pas dire qu’elle évitera à tout prix son passage à l’électrique.

Dans une entrevue accordée au magazine britannique Autocar, le nouveau chef des opérations de la marque, Adrian Hallmark, a déclaré qu’il croyait en ses chances de retrouver le chemin de la profitabilité, notamment parce que le bassin d’acheteurs potentiels a cru ces dernières années. Il est convaincu du potentiel de la marque, surtout avec les plus récents modèles tels que la DB12, la Vantage, la Vanquish, la Valkyrie et la Valhalla.

Le principal intéressé ne s’en cache pas : le passage à la propulsion électrique n’est plus aussi limpide qu’il ne l’était il y a un peu plus d’un an, mais selon lui, Aston Martin vise désormais la carboneutralité.

Selon M. Hallmark, le premier VÉ d’Aston Martin devrait arriver au cours de la décennie en cours, mais il faut aussi prévoir des variantes hybrides. La motorisation hybride rechargeable qui sera implantée à bord de la nouvelle Valhalla provient de la division Mercedes-AMG.

L’avenir s’annonce très prometteur pour Aston Martin dans le segment électrique, alors que le constructeur détient déjà une entente avec un autre petit constructeur qui a déjà fait parler de lui pour les bonnes raisons, Lucid Motors.

Même si les ambitions sont de lancer un VÉ signé Aston Martin au cours de la décennie, le constructeur ne sait pas encore s’il empruntera la voie d’un tout nouveau modèle ou plutôt d’une transformation d’un modèle existant pour s’amener dans le créneau exclusif des VÉ haute performance.

Hallmark a aussi indiqué qu’il s’attendait à ce que les ventes de modèles équipés de motorisations thermiques occuperaient la majorité des statistiques jusqu’en 2030, tandis que l’objectif serait dorénavant de devenir entièrement électrique quelque part entre 2035 et 2040.

L’ennui, c’est qu’au moment d’écrire ces lignes, la forme que prendra ce tout premier véhicule électrique Aston Martin demeure totalement inconnue, mais si nous avions à parier, une variante électrique du DBX serait un choix sensé.