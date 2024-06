C’est à Montréal, en primeur au Canada, qu’est débarquée la nouvelle Aston Martin Vantage 2025

En marge du Grand Prix de Formule 1 qui s’est tenu la fin de semaine dernière, le concessionnaire Decarie Motors a eu le privilège de recevoir la nouvelle Aston Martin Vantage 2025 pour la première fois au Canada.

L’Aston Martin 2025 est animée par un moteur V8 biturbo de 4,0 L.

Il développe une puissance de 655 chevaux.

Le concessionnaire ne livrera pas sa première unité avant le mois de décembre prochain.

Ecolo Auto a reçu une invitation spéciale afin de la voir de près. Peinte en orange Cosmo avec un intérieur bleu foncé Dark Knight, elle ne passe pas inaperçue.

Ces derniers jours, la nouvelle Aston Martin Vantage 2025 a reçu une bonne dose d’attention. En plus d’être la voiture de sécurité sur le Circuit Gilles-Villeneuve, elle était présentée pour la première fois dans le cadre d’un événement organisé par le concessionnaire montréalais Decarie Motors. Pour Maurice Assor, chef des marques Aston Martin et Bentley, il s’agit “d’un véritable honneur pour notre concession que cette nouvelle Vantage débute son périple canadien en commençant de l’Est vers l’Ouest”.

Au premier coup d’oeil

Dévoilée en février dernier, l’Aston Martin Vantage fait peau neuve pour la nouvelle année. Au premier coup d’oeil, on remarque que la grille de calandre est plus grande que jamais. On lui reconnaît certains airs de la One-77. Quant au style de ses phares, il est emprunté à la très futuriste Valkyrie. Également, on note que le logo est de plus grande dimension afin de bien faire rayonner la marque britannique.

Construite sur la même plateforme que la Vantage de précédente génération, elle a toutefois droit à une portion avant qui est plus large.

À bord, la nouvelle Vantage reçoit un nouvel écran tactile de 12,75 pouces issu de chez Mercedes-Benz. Des boutons ont été conservés pour certaines commandes. En revanche, les boutons de sélection des rapports ont été troqués pour un petit levier au centre de la console.

Sous le capot

Sur le plan mécanique, l’Aston Martin Vantage 2025 conserve un moteur V8 biturbo de 4,0 L. Plus performant qu’auparavant, celui-ci développe une puissance de 655 chevaux en plus d’un couple de 590 lb-pi. Les pneus Pirelli ont été remplacés par des Michelin Pilot Sport.

À l’horizon, on ne voit aucune forme d’électrification avec le coupé Vantage qui a comme mission de concurrencer notamment la Porsche 911 Turbo.

Il faudra patienter avant qu’elle débarque pour de bon

Bien que l’Aston Martin Vantage 2025 a pu être vue de près par les clients invités par la marque, il faudra patienter quelques mois avant qu’elle ne débarque pour de bon chez nous. En effet, bien que sa production ait débuté à la fin de l’hiver, les premières unités n’arriveront pas chez Decarie Motors avant le mois de décembre prochain. M. Assor nous a confié que l’engouement était palpable de la part de ses clients et qu’il a déjà reçu quelques dépôts.

L’Aston Martin Vantage 2025 affiche un prix de base de 229 200 $ pour le marché canadien. Cela dit, le prix moyen oscille autour de 300 000 $ puisque les clients sont nombreux à sélectionner quelques options comme le toit ou les bas de caisse en carbone.