Rivian ouvre son nouveau site accessible aux autres VÉ

Le constructeur prévoit la construction de plusieurs autres sites de recharge dans les mois à venir.

Le site de Joshua Tree est le premier de cette nouvelle génération.

Le constructeur américain Rivian a su se distinguer de la concurrence en s’amenant sur le marché avec une paire de véhicules taillés pour l’aventure. D’ailleurs, à ce sujet, une partie du réseau de bornes de la marque sont même situés dans des endroits propices pour l’exploration « loin de la route ». Mais, depuis aujourd’hui, 5 décembre 2024, le réseau de bornes, également connu sous l’appellation Rivian Adventure Network, est désormais accessible aux autres VÉ de l’industrie.

C’est non loin du parc national californien Joshua Tree, que la première station de bornes rapides Rivian ouverte aux autres VÉ que l’entreprise a élu domicile. « Nous sommes excités ravis d’apporter le réseau Rivian Adventure Network, avec sa facilité d’utilisation et sa fiabilité exceptionnelle, à d’autres conducteurs de VÉ […] Pour parvenir à une électrification généralisée, il faut aussi un très bon réseau de recharge », a déclaré le PDG de Rivian, R.J. Scaringe.

L’endroit est équipé de bornes rapides capables d’approvisionner la majorité des véhicules électriques sur le marché, à l’exception des modèles Tesla. Les propriétaires de véhicules Tesla peuvent toutefois accéder aux bornes avec un adapteur. Pour l’instant, on ne sait pas si cette nouvelle formule décrite comme de « nouvelle génération » sera appliquée à la centaine de sites de recharge situés non loin des parcs récréatifs.

Le site de Joshua Tree, en plus des bornes, propose un endroit pour relaxer de type « lounge » avec des amuse-gueules et de l’information sur la recharge électrique et les environs.

En revanche, Rivian promet la construction de quelques-uns de ces sites plus modernes Au Colorado, au Texas, en Illinois, au Montana, en Pennsylvanie, au Michigan et dans l’état de New York également.

De plus, le constructeur prévoit de mettre à jour ses bornes avec le nouveau standard de plus en plus répandu en Amérique du Nord, celui qu’on surnomme NACS (North American Charging Standard). Rivian va implanter ce standard sur ses véhicules à partir de 2026 seulement. Pour l’instant, la recharge des véhicules Rivian sur une borne Tesla ou de type NACS peut être réalisée à l’aide d’un adapteur.

Cette nouvelle ouverture de Rivian pour le véhicules électriques concurrents est nécessaire pour élargir le spectre de l’automobile électrique. Avec plus de bornes distribuées à travers le continent et une facilité d’utilisation simplifiée, conduire un VÉ ne sera plus une aventure aussi angoissante.