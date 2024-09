Rivian inclus désormais un adapteur NACS avec tous ses véhicules

Les acheteurs recevront un adapteur NACS vers CCS1 avec leur R1S et R1T 2025.

Les propriétaires de modèles Rivian existants devraient recevoir cet adapteur par la poste.

À partir de l’an prochain, les véhicules Rivian seront équipés d’un port NACS dès l’usine.

Grâce aux accords signés avec Tesla, la plupart des constructeurs automobiles auront accès au réseau Supercharger via l’ajout d’un port de charge NACS, y compris Rivian.

Alors que les pick-up et VUS électriques de la société devraient recevoir le connecteur Tesla en usine à partir de 2025, Rivian s’assure que ses acheteurs puissent avoir une longueur d’avance en incluant un adaptateur NACS vers CCS1 avec chaque nouveau véhicule.

Rivian n’est pas le premier constructeur automobile à proposer un tel équipement, Ford et GM l’ayant fait depuis quelques mois déjà, mais il semble que le petit fabricant de VÉ soit le premier à l’inclure de série, sans que les acheteurs n’aient à le commander séparément.

La société a également déclaré qu’elle enverrait un adaptateur à tous ses clients existants par la poste, mais il semble que le processus soit plus lent que prévu et que de nombreux conducteurs attendent toujours.

Avec l’adaptateur, les propriétaires de R1S et R1T pourront utiliser les stations compatibles avec CCS1 et NACS, ce qui ouvre la voie à plus de 16 000 Superchargers rien qu’aux États-Unis, rendant plus facile et plus pratique la recharge sur la route.

Comme indiqué précédemment, la majorité de l’industrie automobile nord-américaine passera à la norme de charge Tesla à partir de l’année prochaine, ce qui signifie que tous les nouveaux véhicules électriques de Rivian, entre autres, remplaceront leur port CCS1 par le port NACS.

Ce processus a déjà commencé, la Hyundai Ioniq 5 de 2025 étant le premier véhicule non Tesla à être largement disponible en Amérique du Nord avec un connecteur de type Tesla dès l’usine.

Bien entendu, cela rendra l’adaptateur NACS vers CCS1 superflu pour les nouveaux modèles, qui auront plutôt besoin d’un adaptateur CCS1 vers NACS afin d’utiliser les milliers de stations de recharge non Tesla existantes sur le continent.

Les principales raisons de ce changement de norme de recharge sont la taille et le poids plus maniables du connecteur Tesla, ainsi que le désir de ne pas être exclu, car une fois que Ford a signé un accord avec Tesla, les vannes se sont ouvertes et presque tous les autres constructeurs automobiles actifs aux États-Unis et au Canada ont annoncé un accord similaire au cours des semaines suivantes.

Source : Inside EVs