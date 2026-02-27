Rivian lance RAD, sa division performance et transformation dédiée à l’aventure extrême

Avec la création de RAD, Rivian officialise une équipe interne dédiée à repousser les limites de ses véhicules électriques, en transformant l’expérience des compétitions extrêmes en innovations concrètes pour ses clients.

• RAD devient le laboratoire officiel de performance et d’innovation extrême chez Rivian

• Les succès au Rebelle Rally et à Pikes Peak ont directement façonné de nouvelles fonctionnalités

• Le RAD Tuner permet désormais aux propriétaires d’ajuster eux-mêmes les réglages dynamiques en temps réel

Rivian structure son ADN aventure avec RAD

Rivian officialise la création de RAD (Rivian Adventure Department), une division interne composée de designers, d’ingénieurs et de passionnés d’aventure qui consacrent leurs journées, et souvent leurs nuits, à explorer les limites techniques des véhicules de la marque.

Leur mission est claire : identifier le prochain palier de performance possible, faire le pont entre les conditions les plus extrêmes et les fonctionnalités qui se retrouvent ultimement dans l’entrée de garage des propriétaires.

« RAD représente l’expression vivante et tangible de la passion qui définit Rivian. Cette impulsion d’explorer, de repousser les limites et d’embrasser l’aventure n’est pas confinée à une seule équipe — elle fait partie de l’ADN même de notre entreprise, des designers et ingénieurs jusqu’à notre communauté de propriétaires », a déclaré Jeff Hammoud, chef du design.

« Le Rivian Adventure Department ne fait que donner un nom officiel et une orientation claire à cet esprit transparent et ouvert qui anime chaque véhicule que nous concevons et chaque kilomètre que nous cherchons à parcourir. C’est une promesse de ne jamais cesser de repousser les frontières de l’aventure. »

Rebelle Rally 2023 : un point de bascule

La victoire au Rebelle Rally en 2023 faisant de Rivian le premier véhicule électrique à remporter la plus longue épreuve hors route des États-Unis n’était que le début.

« Nous avons appris qu’il n’y a pas de substitut à l’expérience en conditions réelles. Il y a trois ans, au Rebelle Rally, lorsque les conditions de sable profond ont ralenti la progression à certains endroits du parcours, l’expérience de notre équipe s’appuyait directement sur le développement antérieur du mode Soft Sand », a déclaré Lilly Macaruso, ingénieure chez Rivian et gagnante du Rebelle Rally. « Nous utilisons le monde réel comme terrain d’essai, en créant et en perfectionnant des fonctionnalités qui se retrouvent ensuite dans votre Rivian. »

Les conditions de sable profond rencontrées lors de l’épreuve ont servi de banc d’essai réel pour affiner les modes de conduite, notamment le mode Soft Sand. L’approche est simple : valider en compétition, puis transférer l’apprentissage aux véhicules de production.

Pikes Peak : la performance électrique sans compromis

Après le désert, la montagne. En 2023, Rivian a établi un record avec son camion électrique de production à la course de côte de Pikes Peak, record qui a été battu à nouveau en 2024.

« Pikes Peak ne laisse aucune marge d’erreur et, à 14 115 pieds d’altitude, l’air se raréfie. Chaque bosse et chaque virage en épingle ont mis à l’épreuve les capacités de notre véhicule et le camion est demeuré parfaitement stable du début à la fin », a déclaré Gardner Nichols, ingénieur principal en essais de performance et détenteur du record à Pikes Peak. « Franchir la barre des 11 minutes avec un camion électrique, ce n’est pas seulement établir un record ; c’est une déclaration sur l’avenir de la performance et sur la capacité de repousser les limites de ce qui est possible avec un Rivian. »

À plus de 14 000 pieds d’altitude, chaque virage et chaque bosse deviennent un test mécanique et logiciel. Pour Rivian, ces performances ne servent pas uniquement à afficher un chrono : elles valident l’architecture complète du véhicule en conditions extrêmes.

Innovation validée par le terrain

Ce qui avait débuté comme un simple outil interne de mise au point est aujourd’hui devenu une fonctionnalité accessible aux clients : le RAD Tuner.

Destiné aux propriétaires de modèles Gen 2 Quad, le système permet de créer des modes de conduite personnalisés en temps réel. Puissance, répartition du couple, contrôle de stabilité et régénération au freinage peuvent être ajustés selon le terrain ou la route.

« RAD est l’endroit où nous maximisons les capacités de nos véhicules. Nous les soumettons à des conditions extrêmes — de l’ascension à 14 000 pieds de Pikes Peak aux déserts arides du Rebelle Rally. Pour nous, la compétition n’est qu’un élément. La validation rigoureuse de chaque système, composant et algorithme en est un autre », a déclaré Luke Lynch, ingénieur en chef, R1.

« Le plus grand bénéfice du développement de nos véhicules dans ces environnements extrêmes est d’obtenir un véhicule remarquablement équilibré. La cerise sur le sundae consiste à transformer ces leçons durement acquises en fonctionnalités, comme le nouveau RAD Tuner, qui offrent un niveau de plaisir supérieur à nos propriétaires. »

Les préréglages Desert Rally et Hill Climb sont directement issus de ces compétitions.

• Desert Rally : Lorsque Rivian a remporté le Rebelle Rally 2023, la victoire ne s’est pas limitée au trophée. Les données de course ont donné naissance au mode Desert Rally, calibré spécifiquement pour dompter ce type de terrain.

• Hill Climb : À Pikes Peak, l’objectif n’était pas seulement d’établir un record, mais de comprendre comment faire ressentir un camion électrique comme une voiture de rallye à 14 000 pieds. L’outil développé pour ajuster en temps réel la stabilité, la régénération et la répartition du couple est devenu le RAD Tuner.

Vers la glace en 2026

Dans cette logique d’exploration des extrêmes, RAD fera ses débuts officiels en compétition hivernale lors du FAT Ice Race 2026 à Big Sky, au Montana, avec le nouveau Quad R1S.

Le FAT Ice Race est un festival de sport automobile hivernal unique, organisé à Zell am See en Autriche et, pour la première fois en 2026, à Big Sky. L’événement mélange culture automobile historique et moderne, design, musique et compétition sur neige et glace, réunissant voitures vintage, modèles haute performance contemporains et même des épreuves de skijoring.

Au milieu des bolides historiques et des légendes mécaniques, Rivian entend démontrer ce que représente l’avenir de l’aventure électrique extrême — validée sur la glace, prête pour le monde réel.

Une promesse

RAD n’est pas seulement une division interne. C’est une déclaration d’intention. Une promesse de continuer à repousser les limites, à transformer les environnements les plus exigeants en innovations concrètes.