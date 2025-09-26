Le Rivian R1S Quad 2026 fait ses débuts avec 1 025 ch, à partir de 201 990 $

Rivian repousse les limites du VUS de performance avec le R1S Quad, offrant une puissance, une autonomie et des capacités inégalées.

Le Rivian R1S Quad 2026 développe 1 025 chevaux, offre 602 km d’autonomie et 11 modes de conduite sélectionnables.

Caractéristiques haut de gamme : accents Laguna Beach Blue, intérieur en bois à motifs écossais, plaque de protection sous-carrosserie renforcée et ensemble Sound + Vision.

Le R1S Dual Moteurs de base débute à 140 990 $. La version Tri-moteur est offerte à partir de 180 990 $.

Le très attendu Rivian R1S Quad, nouveau fleuron de la gamme de VUS électriques à trois rangées du constructeur, est arrivé et, comme prévu, son prix n’est pas donné. Avec un prix de départ de 201 990 $ au Canada, le R1S Quad mise sur une performance extrême et des équipements haut de gamme, le positionnant comme le VUS le plus capable jamais produit par la marque.

Le R1S Quad est propulsé par un groupe à quatre moteurs produisant 1 025 chevaux et 1 198 lb-pi de couple, permettant une accélération fulgurante et une traction inégalée en toutes conditions. Malgré sa taille et son poids, le Quad accélère de 0 à 100 km/h en un temps ahurissant de 2,7 secondes. L’autonomie est tout aussi impressionnante, avec une estimation EPA de 602 km avec une charge complète. En mode Conserve, l’autonomie grimpe à 643 km.

La capacité de remorquage est évaluée à 3 493 kg, tandis que la charge utile maximale atteint 782 kg, assurant que le VUS est aussi pratique que puissant.

Rivian distingue le Quad par une série de caractéristiques exclusives :

• Designs de roues haut de gamme, incluant des roues tout-terrain de 20 pouces satinées d’inspiration rallye

• Accents extérieurs et étriers de frein Laguna Beach Blue

• Plaque de protection sous-carrosserie renforcée pour une vraie protection hors route

• 11 modes de conduite, incluant Launch Mode, Kick Turn et RAD Tuner

Chaque modèle inclut également un essai de la plateforme d’autonomie Rivian Autonomy Platform+ ainsi qu’un essai de 60 jours de Connect+, mettant de l’avant les plus récents services d’assistance à la conduite et de connectivité de la marque.

Le R1S Quad couronne la gamme de VUS mise à jour de Rivian, qui comprend également :

• R1S Dual Standard (143 890 $, 533 ch, 435 km d’autonomie)

• R1S Dual (149 990 $, jusqu’à 665 ch, 529–660 km d’autonomie)

• R1S Tri (180 990 $, 850 ch, 597 km d’autonomie)

Alors que les modèles Dual et Tri du R1S offrent déjà une performance solide et une grande autonomie, le Quad mise sur des capacités sans compromis et une puissance digne d’une voiture de course.

Avec quelques options sélectionnées, incluant la peinture et les garnitures intérieures, le prix grimpe facilement à plus de 210 000 $ avant frais et taxes. Le VUS est disponible à la commande dès maintenant, avec un délai de livraison estimé entre huit et douze semaines.