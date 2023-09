Rimac Technology s’associe à EVE Energy pour la production de cellules de batterie

Rimac Technology et EVE Energy collaborent pour produire des cellules de batterie en Europe, visant des solutions énergétiques durables et renforçant la chaîne d’approvisionnement européenne.

· Le partenariat entre Rimac Technology et EVE Energy a été annoncé lors de l’événement IAA Mobility à Munich.

· Les deux entreprises prévoient de commencer leur effort conjoint dans la fabrication de cellules de batterie en Europe d’ici 2027.

· La plateforme 46XX de Rimac Technology utilisera les cellules de batterie en question.

Rimac Technology, reconnu pour fournir des solutions technologiques automobiles de premier ordre à l’échelle mondiale, a formé une alliance avec EVE Energy, un fabricant de batteries au lithium de premier plan. Cette collaboration stratégique, dévoilée lors de l’événement IAA Mobility à Munich, vise à lancer la production de cellules de batterie en Europe d’ici 2027. Cette entreprise conjointe répond à la demande croissante pour des alternatives d’énergie verte et au besoin de renforcer la chaîne d’approvisionnement européenne.

EVE Energy, reconnu pour avoir été pionnier dans le format de cellule cylindrique 46xx, se chargera principalement de la fabrication des cellules. En revanche, Rimac Technology se concentrera sur la conception et la production de modules de batterie qui intégreront ces cellules. Cette synergie entre les deux entreprises garantit une combinaison harmonieuse d’expertise, assurant une production de qualité supérieure.

Un élément important de ce partenariat tourne autour de la plateforme 46XX de Rimac Technology. Cette plateforme, destinée à plusieurs projets de grande envergure avec d’importants manufacturiers européens comme Volkswagen ou Porsche, offre des systèmes de batterie à haute efficacité. Ces systèmes sont non seulement compétitifs en termes de coût, mais offrent également des options de personnalisation complètes. De plus, ils répondent aux exigences strictes de l’industrie en offrant une densité énergétique supérieure, des solutions sur mesure de la cellule au module, et un système de gestion de batterie sophistiqué.

Une caractéristique distinctive des cellules cylindriques 46XX est leur conformité avec les régulations émergentes sur la propagation thermique. Cette forme cylindrique est idéale pour la gestion thermique, un élément clé pour assurer la sécurité et la durabilité des véhicules électriques.

Matte Rimac, exprimant son enthousiasme à propos du partenariat, a souligné la position d’EVE Energy en tant que leader mondial dans la production de batteries au lithium primaires. Il a salué l’engagement d’EVE à faire progresser les solutions de batteries au lithium et a noté que leur vision s’aligne avec l’ambition de Rimac de révolutionner les secteurs du véhicule électrique et du stockage d’énergie.