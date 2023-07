La Rimac Nevera détient le record pour la course de côte au Goodwood Festival of Speed

L’hypercar est aussi la voiture de production à l’accélération la plus rapide ainsi que le VÉ de production avec la plus haute vitesse de pointe.

La Nevera a complété le circuit étroit en seulement 49.32 secondes.

Sa mécanique à quatre moteurs a été conçue entièrement à l’interne par Rimac-Bugatti.

La Rimac Nevera a désormais un nouvel exploit à ajouter à son palmarès déjà bien rempli.

En effet, l’hypercar électrique a été le véhicule électrique de série le plus rapide à s’élancer dans la célèbre course de côte du Goodwood Festival of Speed, avec un temps de seulement 49,32 secondes.

Comme l’année dernière, la Nevera était pilotée par le pilote en chef des essais et du développement de la société, mais contrairement à 2022, l’objectif n’était pas seulement d’impressionner la galerie.

Alors que la voiture avait passé la plupart de son temps en dérapage avec ses pneus partant en fumée l’année dernière, elle a effectué un parcours plus contrôlé et plus rapide cette fois-ci.

Ce n’est pas le premier record établi par l’hypercar, qui est le fruit d’une collaboration entre Rimac et Bugatti.

En effet, la Nevera est actuellement la voiture de série qui accélère le plus vite au monde et le véhicule électrique de série dont la vitesse de pointe est la plus élevée jamais enregistrée.

Il convient toutefois de faire la distinction entre les véhicules de série et les voitures de course construites à cet effet, car quelques véhicules électriques uniques ont déjà réalisé des temps plus rapides.

Néanmoins, la Nevera reste incroyablement rapide et a même réussi à battre 23 records d’accélération le même jour il y a quelques mois.

Le groupe motopropulseur de l’hypercar est composé de quatre moteurs électriques qui agissent individuellement sur la roue correspondante. À l’arrière, chaque moteur est capable de fournir 644 chevaux et 664 lb-pi de couple.

À l’avant, des unités plus petites produisent une puissance toujours impressionnante de 295 chevaux et un couple de 207 lb-pi par roue, pour une puissance combinée maximale de 1 813 chevaux.

Ces moteurs sont alimentés par une batterie de 117 kWh qui permet une autonomie de 205 miles (330 kilomètres) en conduite conservatrice. Les conducteurs qui souhaitent exploiter les capacités de la Nevera doivent s’attendre à ce que ce chiffre diminue considérablement.

Étonnamment pour une si petite entreprise, Rimac a développé et construit tous les composants du groupe motopropulseur, à l’exception d’un superordinateur fourni par NVIDIA.

Seuls 150 exemplaires de la Nevera seront construits dans le centre de production de la société en Croatie, près de Zagreb.

Source : Electric Cars Report