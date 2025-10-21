Volvo offrira un an de recharge à domicile gratuite aux acheteurs de véhicules électriques en Suède

Volvo offre 25 000 km de recharge domestique gratuite aux nouveaux clients de véhicules électriques en Suède

Volvo offrira 25 000 km de recharge domestique gratuite par année en Suède à compter de février 2026.

Les clients doivent détenir un contrat avec Vattenfall et utiliser l’application de recharge intelligente de Volvo pour être admissibles.

Des fonctions de recharge bidirectionnelle sont prévues pour les futurs modèles dans le cadre d’un déploiement mondial.

Volvo Cars offrira aux nouveaux clients de véhicules électriques en Suède un an de recharge à domicile gratuite à partir de février 2026, dans le cadre d’une nouvelle initiative lancée en collaboration avec l’entreprise énergétique suédoise Vattenfall.

L’offre s’applique aux clients particuliers qui achètent ou louent un véhicule entièrement électrique Volvo et comprend jusqu’à 25 000 km de recharge à domicile par année. L’admissibilité exige un contrat d’électricité actif avec Vattenfall et l’utilisation de l’application de recharge intelligente de Volvo pour gérer la consommation d’énergie.

Les clients qui répondent aux critères verront leurs coûts d’électricité pour la recharge déduits de leurs factures mensuelles Vattenfall. Volvo couvrira jusqu’à 5 150 kWh par année, le remboursement étant plafonné à un tarif moyen de 1,5 SEK par kWh (0,22 CAD).

L’initiative repose sur une technologie de recharge intelligente intégrée à l’application Volvo Cars, qui déplace la recharge vers les heures creuses, lorsque les coûts et les émissions de CO2 sont plus faibles. L’application permettra aux conducteurs de surveiller en temps réel la consommation d’énergie et l’état de la batterie.

Volvo prévoit étendre le programme à l’international en fonction des données recueillies lors du déploiement initial en Suède. L’entreprise vise à établir des partenariats similaires avec d’autres fournisseurs d’énergie durable en Europe et ailleurs dans le monde.

Lorsque la technologie véhicule-a-tout (V2X) deviendra disponible en 2026, Volvo entend élargir l’initiative pour y inclure des fonctions de recharge bidirectionnelle sur certains modèles, comme l’EX90. Cela permettrait aux propriétaires de véhicules d’utiliser leur voiture comme unité mobile de stockage d’énergie, avec la possibilité d’alimenter leur maison ou de réinjecter de l’électricité dans le réseau.

Volvo et Vattenfall ont déjà collaboré à des projets de mobilité électrique, notamment lors de l’introduction de la Volvo V60 hybride rechargeable diesel en 2012 et de la fourniture d’énergie sans combustibles fossiles à l’usine de fabrication Volvo de Torslanda.

Volvo propose actuellement cinq modèles entièrement électriques, et le très attendu EX60 devrait être lancé en janvier 2026.