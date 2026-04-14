Polestar 3 améliorée gagne une architecture de 800 volts et une recharge de 10 à 80 % en 22 minutes

Le Polestar 3 mis à jour combine un système électrique de 800 volts à une nouvelle batterie, un nouveau moteur et un nouvel onduleur pour une vitesse de recharge rapide en courant continu accrue

Le Polestar 3 prend maintenant en charge une puissance de recharge rapide en courant continu pouvant atteindre 350 kW.

Le modèle mis à jour peut se recharger de 10 % à 80 % en 22 minutes.

Le logiciel Breathe améliore les performances de recharge, y compris lors des séances de recharge par temps plus froid.

Le Polestar 3 amélioré de Polestar offrira une recharge rapide en courant continu nettement plus rapide grâce à une nouvelle architecture électrique de 800 volts et à un logiciel de gestion de batterie de Breathe Battery Technologies.

Le système révisé porte la capacité maximale de recharge rapide en courant continu à jusqu’à 350 kW. Polestar affirme que cela permet au VUS électrique de passer de 10 % à 80 % de charge en aussi peu que 22 minutes lorsqu’il est branché à des bornes haute puissance compatibles. Il s’agit d’une amélioration marquée par rapport au temps de recharge estimé précédent de 30 minutes pour un passage de 10 à 80 %.

La mise à niveau vers 800 volts représente davantage une modification d’ingénierie complète à l’échelle du véhicule qu’une simple révision d’un composant mineur, puisque le 3 reçoit également une nouvelle batterie, de nouveaux moteurs, de nouveaux onduleurs, de nouveaux faisceaux de câbles, ainsi qu’un acheminement des câbles revu.

Parmi les avantages d’un fonctionnement à plus haute tension figurent des pertes d’énergie réduites et une génération de chaleur limitée dans l’ensemble du système. Cela diminue les contraintes thermiques sur les composants et réduit le besoin de câblage plus lourd, tout en favorisant de meilleures performances de recharge lors des longs trajets.

Les gains en matière de recharge sont aussi liés à Breathe Charge, un logiciel adaptatif pour la batterie intégré à la plateforme SPA2 développée par Volvo Cars, qui sert de base au Polestar 3. Le logiciel utilise un modèle de simulation de batterie fonctionnant dans le véhicule et ajuste le comportement de recharge en temps réel selon l’état du bloc-batterie.

En termes pratiques, l’entreprise affirme qu’un arrêt de recharge de 10 minutes peut ajouter jusqu’à 38 % plus d’autonomie que ce que le véhicule obtiendrait sans le logiciel Breathe Charge, puisqu’il permet au système d’exploiter plus efficacement la chimie de la batterie tout en protégeant sa santé à long terme

Peut-être plus important encore pour les Canadiens, le logiciel vise à améliorer la constance de la vitesse de recharge en dehors des conditions d’essai idéales. Cela comprend le temps plus frais, où les performances de recharge chutent souvent. Breathe Battery Technologies a démontré que les conducteurs du Polestar 3 pourraient ajouter autant d’autonomie lors d’une séance de recharge de 10 minutes à basse température qu’ils le feraient sans le logiciel dans une plage de température optimale.