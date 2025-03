Les produits Tesla exclus des programmes de remise de la C.-B.

La Colombie-Britannique retire les produits Tesla des programmes de rabais de CleanBC et BC Hydro en réponse aux tarifs douaniers américains imposés au Canada.

Depuis le 12 mars, les chargeurs, les batteries et les onduleurs Tesla ne sont plus admissibles aux rabais de la Colombie-Britannique.

Cette mesure fait suite aux droits de douane imposés par les États-Unis sur les produits canadiens, et d’autres mesures commerciales sont attendues pour le mois d’avril.

Les véhicules Tesla ne sont toujours pas admissibles aux rabais de la Colombie-Britannique pour les véhicules électriques en raison d’augmentations de prix antérieures supérieures aux limites du programme.

Les stations de recharge, les batteries domestiques et les onduleurs Tesla ne sont plus admissibles aux remises accordées dans le cadre des programmes CleanBC et BC Hydro de la Colombie-Britannique. Le gouvernement provincial s’efforce de favoriser les produits fabriqués au Canada en réponse aux tarifs douaniers américains.

Depuis le 12 mars, BC Hydro a retiré les produits Tesla de ses programmes de rabais. Ces programmes offrent jusqu’à 5 000 $ sur les systèmes de stockage de batteries éligibles et jusqu’à 350 $ pour l’achat et l’installation de chargeurs de VE. Les clients qui ont reçu une préapprobation avant la date limite pourront toujours bénéficier des remises.

Une déclaration sur le site web de BC Hydro attribue ce changement à une directive gouvernementale visant à donner la priorité aux produits canadiens et à limiter les remises pour les produits fabriqués aux États-Unis « lorsque cela est possible ».

Ce changement de politique fait suite aux droits de douane de 25 % sur les produits canadiens et de 10 % sur l’énergie canadienne décrétés par le président américain Donald Trump le 4 mars. Bien que la surtaxe ait été brièvement suspendue le 6 mars pour les marchandises conformes à l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA), elle devrait être rétablie le 2 avril.

En outre, le 12 mars, les États-Unis ont imposé des droits de douane de 25 % sur les importations canadiennes d’acier et d’aluminium.

Bien que le gouvernement de la Colombie-Britannique continue d’offrir des remises sur les véhicules électriques allant jusqu’à 4 000 $, les véhicules Tesla ne sont plus éligibles. Les augmentations de prix de l’automne dernier ont poussé les modèles du constructeur automobile au-dessus du plafond de prix du programme.