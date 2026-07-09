Mercedes-AMG dévoile la CLA 45 2027, une électrique sous-compacte de 680 chevaux

La version électrique de la nouvelle CLA reçoit sa toute première variante AMG.

Trois moteurs développant un total de 680 chevaux répartis aux quatre roues permettent de boucler le sprint de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes.

Des versions AMG de la CLA hybride sont également attendues dans un avenir rapproché.

Alors que les premières unités de la toute nouvelle berline sous-compacte électrique CLA ont commencé à arriver chez les concessionnaires Mercedes-Benz au Canada, le constructeur automobile lance une variante AMG plus puissante.

En effet, la CLA électrique 2027 sera proposée en version Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+, en plus des Mercedes-Benz CLA 250+ et CLA 350 4Matic existantes.

Si la CLA 350 4Matic à traction intégrale semble déjà plus qu’assez puissante, avec une puissance de 349 chevaux fournie par deux moteurs électriques, la nouvelle AMG CLA 45 revendique quant à elle 680 chevaux.

Ce chiffre impressionnant est atteint grâce à l’ajout d’un troisième moteur électrique, ce qui confère à cette petite berline aux allures de coupé une configuration de groupe motopropulseur asymétrique, où les deux roues arrière sont propulsées par leur propre moteur tandis que les roues avant partagent le troisième.

Selon le constructeur, cela devrait suffire pour propulser la CLA 45 de 0 à 100 km/h en seulement 2,7 secondes.

Ces moteurs à flux axial sont apparentés à ceux récemment introduits dans le coupé quatre portes électrique AMG GT et permettent d’obtenir un système de traction intégrale entièrement variable, ce qui devrait offrir les meilleurs niveaux d’adhérence possibles dans toutes les situations.

Pour garantir une conduite de haute performance soutenue, les moteurs et leur boîte de vitesses à un seul rapport sont refroidis par huile, tandis que les onduleurs sont refroidis par eau.

Comme les autres modèles CLA électriques, la CLA 45 dispose d’une architecture électrique de 800 volts qui permet des puissances de recharge de pointe très élevées sur les bornes de recharge rapide en courant continu (CC).

Contrairement à ses consœurs moins sportives, la CLA 45 bénéficie toutefois d’une batterie plus grande de 94 kWh, au lieu de l’unité de 85 kWh que l’on trouve dans les CLA 250+ et 350 4Matic.

Grâce à des vitesses de recharge légèrement plus rapides (330 kW contre 320 kW), cette batterie plus grande peut se recharger de 10 à 80 % en 22 minutes, soit le même temps que la batterie de 85 kWh.

Bien que les données de l’EPA ou de RNCan ne soient pas encore disponibles pour l’AMG CLA 45, Mercedes-Benz annonce une autonomie de 670 km pour ce modèle en Europe, selon le cycle d’essai WLTP. Cela signifie que l’on peut s’attendre à une autonomie officielle d’environ 575 km au Canada lorsque ce modèle arrivera plus tard cette année.

Bien entendu, le groupe motopropulseur n’est pas la seule chose qui change par rapport aux variantes non-AMG, puisque les systèmes de suspension et de freinage ont également été considérablement retravaillés pour offrir le niveau de performance auquel les acheteurs s’attendent de la part de la division de performance de Mercedes.

Par exemple, la CLA 45 électrique est équipée de série de la suspension adaptative AMG Ride Control, qui est liée aux sept modes de conduite. Des étriers de frein avant à six pistons et cinq niveaux de freinage régénératif, sélectionnables à l’aide de palettes montées derrière le volant, sont également de série.

Comme quelques autres véhicules électriques de haute performance, notamment la Dodge Charger Daytona et la Hyundai Ioniq 5 N, la Mercedes-AMG CLA 45 dispose de bruits de moteur simulés destinés à accroître l’engagement du conducteur lorsque le mode de conduite AMGFORCE S+ est sélectionné.

Au lieu de créer des sons synthétiques imitant des bruits de moteur, les ingénieurs de Mercedes ont enregistré la véritable bande sonore d’un moteur à quatre cylindres d’une AMG A45. Ces enregistrements, plus de 1 600 au total, sont ensuite assemblés par l’ordinateur de la voiture pour créer un environnement sonore réaliste qui correspond au comportement du véhicule et aux actions du conducteur.

Des éléments de design uniques à l’intérieur comme à l’extérieur font également partie de l’ensemble AMG, notamment des jantes en alliage exclusives, des pare-chocs et des diffuseurs avant et arrière plus agressifs, ainsi qu’un aileron arrière.

Cet aileron fait partie d’un système aérodynamique actif qui comprend des volets de refroidissement à l’avant pouvant réduire la traînée pour une autonomie accrue dans les conditions de conduite quotidiennes, sans pour autant nuire aux performances. L’aileron arrière fournit un appui aérodynamique supplémentaire en cas de besoin en modifiant son angle en fonction du mode de conduite sélectionné et de la vitesse du véhicule.

À l’intérieur, la Mercedes-AMG CLA 45 2027 reste globalement fidèle aux autres modèles de la gamme CLA, qui ont introduit le tout dernier langage stylistique et l’ensemble technologique d’infodivertissement de la marque. Néanmoins, ce modèle AMG se distingue par ses sièges sport recouverts d’une sellerie en similicuir et en suède synthétique, agrémentée de surpiqûres contrastantes rouges.

Des pédales sport et un volant AMG sont également inclus, ainsi que des accents d’aluminium et des ceintures de sécurité rouges disponibles en option.

Le système d’infodivertissement MBUX est lui aussi mis à jour avec des pages de performance AMG qui donnent au conducteur un aperçu de l’état du groupe motopropulseur en tout temps.

Les prix et des informations supplémentaires sont attendus au cours des prochains mois, à mesure que la Mercedes-AMG CLA 45 électrique 2027 approchera de son lancement canadien.

Bien que rien n’ait été annoncé pour le moment, nous nous attendons à ce que la version hybride de la nouvelle CLA reçoive sa propre variante AMG à un moment donné dans un avenir rapproché.