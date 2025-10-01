Range Rover 2025 : écolo ou pas?

Le Range Rover 2025 attire l’attention partout où il passe. Il exhibe tout de même quelques excentricités, mais ses propriétaires nous diront probablement que ce sont des problèmes sans importance.

C’est le VUS dans lequel les gens veulent prendre place et se faire voir. Le Range Rover 2025 procure une douceur de roulement, du style, de la confiance et de la somptuosité, bien que tout ceci nécessite un budget sans restriction. Mais est-il un véhicule écolo?

Le Range Rover éponyme figure au sommet de la gamme JLR, et fait concurrence avec de la machinerie familiale très cossue, comme le Bentley Bentayga, le BMW XM, les Cadillac Escalade et Escalade IQ, le Lexus LX, le Lincoln Navigator, le Lucid Gravity et le Rolls-Royce Cullinan. On retrouve aussi le trio allemand composé du Mercedes-Benz EQS VUS, du Mercedes-Benz GLS et du Mercedes-Benz Classe G. Ce dernier s’avère assurément le grand rival du Range Rover en matière de prestige et de désirabilité.

Le Range Rover est disponible en carrosseries à empattement régulier et à empattement allongé, ainsi qu’en déclinaisons SE, Autobiography et SV. La variante plus courte propose un aménagement pour cinq passagers, alors que la version allongée peut asseoir cinq ou sept occupants, au choix.

Sur le marché nord-américain, cinq motorisations figurent au menu. On compte le six cylindres en ligne turbocompressé de 3,0 L à hybridation légère, développant 395 chevaux et un couple de 406 livres-pied (nommé P400), les six cylindres turbo hybrides rechargeables de 3,0 L avec 454 chevaux et 487 livres-pied (P460e) ou 542 chevaux et 590 livres-pied (P550e), ainsi que les V8 biturbo de 4,4 L à hybridation légère, fournis par BMW, avec 523 chevaux et 553 livres-pied (P530) ou 606 chevaux et 553 livres-pied (P615). Tous les moteurs sont boulonnés à une boîte automatique à huit rapports, alors que les hybrides rechargeables misent sur une batterie de 38,9 kWh (31,9 kWh utilisables).

La marque anglaise a promis une motorisation 100 % électrique lors de l’introduction de la génération actuelle du Range Rover, mais au moment d’écrire ces lignes, on l’attend toujours.

Le Range Rover 2025 peut remorquer une charge maximale de 3 500 kilogrammes ou 7 716 livres, avec les motorisations P400, P530 et P615, et de 3 000 kg ou 6 614 livres avec les P460e et P550e. Il peut aussi survivre aux bris d’aqueducs impromptus du centre-ville de Montréal, avec une profondeur de gué de 900 mm, grâce en partie à la suspension pneumatique faisant varier la garde au sol de 209 à 284 mm.

Voici les cotes de consommation de toutes ces motorisations :

Moteur Ville/route/mixte L/100 km Mixte Le/100 km Autonomie électrique (km) L6 turbo 3,0 L hybride léger (P400) 13,3 / 9,8 / 11,7 – – L6 turbo 3,0 L hybride rechargeable (P460e) 11,4 / 10,6 / 11,0 4,4 85 L6 turbo 3,0 L hybride rechargeable (P550e) 11,4 / 10,6 / 11,0 4,4 85 V8 biturbo 4,4 L hybride léger (P530) Régulier : 14,5 / 10,2 / 12,6

Allongé : 15,2 / 10,8 / 13,2 – – V8 biturbo 4,4 L hybride léger (P615) 15,2 / 10,8 / 13,2 – –

Comme on peut le constater, ce n’est pas un VUS très énergivore, peu importe la motorisation choisie. Les hybrides rechargeables sont particulièrement efficaces compte tenu de leur puissance, et leur autonomie en conduite 100 % électrique est intéressante, tant que l’on garde la batterie rechargée à la moindre occasion. Sinon, la consommation des P460e et P550e se chiffre entre celle du moteur P400 de base et des V8 P530 et P615. En fait, lors de notre essai du Range Rover Autobiography à empattement long muni du V8 biturbo de 523 chevaux, nous avons observé une moyenne étonnante de 11,2 L/100 km. Et puisque les acheteurs de VUS dans ce segment n’ont probablement pas peur des fins de mois, la seule raison d’opter pour une motorisation serait son aspect écolo.

Au volant du Range Rover 2025, ou même comme passager, on ne peut que se sentir relaxe, riche et admiré. Chaque motorisation est musclée et raffinée, surtout les moteurs V8 doux comme la soie. La qualité de roulement est suprême, comme on s’y attend, le véhicule flottant au-dessus des bosses et des crevasses, alors que l’habitacle est extrêmement bien insonorisé. Le rendement des systèmes audio Meridian est, en un mot, époustouflant. Évidemment, la finition de l’habitacle est impeccable également.

Les Range Rover modernes ne passent pas trop de temps hors de sentiers battus, ou pas du tout, mais ils en sont capables avec leur suspension pneumatique, leur capacité de traverser des cours d’eau et leurs multiples modes de conduite hors route. Si l’on s’embourbe avec ce VUS, ça sera de notre propre faute.

Bon, la troisième rangée n’est pas des plus spacieuses, malgré la taille de la version à empattement allongé. Elle est convenable pour des enfants ou lors de trajets courts, et les assises sont même chauffantes, mais les ces coussins ne sont pas très élevés par rapport au plancher et l’on s’assoit avec les genoux bien hauts. Le volume de chargement est également déficitaire par rapport à celui de certains rivaux, dont les gargantuesques Cadillac Escalade et Lincoln Navigator.

Autre plainte : les commandes à l’écran pour régler le volume audio et la climatisation sont distrayantes à utiliser en conduisant, et même difficiles pour le passager avant lorsque le véhicule est en mouvement. On doit glisser notre doigt de haut en bas sur les rebords de l’écran pour effectuer ces réglages. On préfère de loin des boutons physiques sur la console centrale, même si cela gâche le design épuré quelque peu.

La liste d’équipement de série est longue, bien entendu, comprenant les rétroviseurs chauffants à rabattage électrique, le hayon électrique à deux battants, la suspension pneumatique, la direction aux quatre roues, les portes à fermeture adoucie, le toit panoramique coulissant, le pare-brise chauffant, les essuie-glaces à capteur de pluie, les phares autonivelants, la colonne de direction à réglage électrique, le volant chauffant, les sièges en cuir perforé, le climatiseur automatique à trois zones, le système de caméras à vue périphérique, la surveillance des angles morts, le sonar de stationnement avant et arrière, la recharge de téléphones par induction, la chaîne audio Meridian à 16 haut-parleurs, le système multimédia Pivi Pro à écran tactile de 13,1 pouces ainsi que l’intégration Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Les variantes Autobiography et SV misent sur des sièges à 20 ou 24 réglages électriques et chauffage, ventilation et fonction de massage, des sièges arrière de type exécutif, un climatiseur automatique à quatre zones, un système de divertissement aux places arrière, une chaîne Meridian à 34 haut-parleurs, un compartiment réfrigéré dans la console centrale et des sièges en cuir semi-aniline, entre autres. Parmi les options, on retrouve aussi l’ensemble remorquage, les sièges arrière Body and Soul avec technologie vibroacoustique, et des sièges repliables sur le hayon. Sans oublier une grande sélection de couleurs de carrosserie, un toit peint en noir, de coloris et de garnitures dans l’habitacle, ainsi que des roues en alliage de 21 à 23 pouces.

Le prix du Range Rover 2025 varie de 142 420 $ à 268 455 $ pour la version à empattement régulier, et de 176 740 $ à 300 190 $ pour la version allongée. Ces tarifs incluent les frais de transport et de préparation de 4 850 $, la taxe d’accise du climatiseur ainsi que la taxe de luxe applicable sur tous les véhicules neufs vendus au Canada coûtant 100 000 $ ou plus.

Et avec une pléthore d’options de personnalisation, on n’aura aucune difficulté à configurer ce véhicule pour être unique. Toutefois, ces options gonflent rapidement la facture, alors que certaines peintures de carrosserie coûtent plus de 10 000 $.

Alors, on achète? Si notre budget le permet, pourquoi pas? Côté prestige, le Range Rover 2025 est aussi séduisant et presque aussi habile hors route que le Mercedes-Benz Classe G. Il est aussi douillet sur la route que le Bentley Bentayga et le Rolls-Royce Cullinan, sans être aussi outrageusement coûteux. C’est un véhicule plus désirable pour la génération des jeunes professionnels que le Cadillac Escalade, le Lexus LX et le Lincoln Navigator. Du moins, c’est ce que l’on remarque.

Il y a beaucoup de choses à aimer et à adorer du Range Rover, bien que sa sophistication puisse lui jouer des tours à l’occasion. Des pépins électriques et électroniques peuvent survenir, comme dans tout véhicule de luxe, et c’est là que l’expérience chez le concessionnaire devient si importante, et si les problèmes peuvent être réglés promptement et sans tracas, sous garantie de surcroît.

Il est joli, il est puissant et performant, il est très confortable et nos voisins l’admireront. Que peut-on demander de plus?

Quant à l’aspect écolo, le Range Rover 2025 n’est évidemment pas un véhicule vert, étant un produit de luxe. Au moins, les motorisations hybrides rechargeables aident la cause, même si leur consommation pourrait être plus basse.

