Ram repousse encore l’arrivée de ses camionnettes électrifiées

Il s’agit du deuxième report pour le Ram 1500 électrique

Le modèle hybride arrivera finalement au premier trimestre de 2026.

Dans un nouveau revirement de situation, Stellantis vient d’annoncer qu’il repoussait une fois de plus le lancement de son pickup Ram 1500 entièrement électrique, celui qu’on surnomme REV. Rappelons qu’initialement, le modèle aurait dû faire son apparition sur nos routes en 2024, mais ce lancement avait déjà été reporté à 2026. Ceux et celles qui étaient intéressés à ce Ram 1500 électrique devront désormais attendre à l’été 2027, le camion qui fera partie de l’année-modèle 2028 seulement. En parallèle, la version hybride à autonomie prolongée, baptisée Ramcharger, est elle aussi décalée. Celle-ci devait en principe atterrir avant la fin de 2025, en tant que modèle 2026, mais finalement, le Ram hybride devra attendre sur les lignes de côté quelques semaines de plus, au premier trimestre 2026.

Stellantis a envoyé une note à ses fournisseurs plus tôt cette semaine, un document qui a été consulté par le site Detroit Business, un filiale du groupe Crain, disant que le ralentissement de la demande pour les VÉ était l’une des causes de ce report. Ram semble se positionner comme un producteur de camionnettes légères dotées de plusieurs options mécaniques, au lieu de miser grandement sur des usines entières dédiées à l’assemblage de pickups électriques comme l’ont déjà fait GM et Ford avec leurs véhicules respectifs.

À l’usine de Sterling Heights, les versions thermiques, hybrides et électriques du Ram 1500 seront produites côte à côte, ce qui permet de limiter les risques industriels en cas de fluctuations de la demande.

Ce nouveau report reste un coup dur pour certains fournisseurs, en particulier ceux qui avaient anticipé la montée en puissance de l’électrique en investissant massivement dans des composants dédiés. Mais à l’heure où les ventes de pickups électriques comme le Ford F-150 Lightning ou le Chevrolet Silverado EV peinent à décoller, la stratégie plus flexible de Stellantis pourrait s’avérer payante.

À défaut de prendre la tête de la course à l’électrique, le groupe entend désormais faire preuve de réalisme. Dans un marché en pleine reconfiguration, mieux vaut parfois avancer lentement mais sûrement. Ironiquement, le constructeur Stellantis avait été critiqué il y a quelques années à peine pour son retard en matière de pickup électrique, Ram qui a été devancé par Ford et GM, mais aussi Rivian et Tesla, mais force est d’admettre que la haute direction de la marque américaine a eu raison d’attendre.