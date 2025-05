Les ventes de VÉ chutent de 45 % en mars au Canada après la fin du programme fédéral de rabais

Les ventes de véhicules électriques ont plongé de 44,9 % en mars 2025 par rapport à l’année précédente, selon de nouvelles données de Statistique Canada. Il s’agit de la baisse la plus importante observée depuis que le programme fédéral de rabais à l’achat a été suspendu en janvier.

12 347 véhicules zéro émission (VZE) ont été vendus en mars, contre 22 390 à la même période en 2024.

Le programme fédéral de rabais a pris fin en janvier; aucun remplacement confirmé par le gouvernement libéral réélu.

Les constructeurs citent la fin des incitatifs et les lacunes de l’infrastructure de recharge comme obstacles à l’atteinte des cibles.

En mars, les VZE ont représenté 6,5 % des ventes totales de véhicules neufs, un léger recul par rapport à la part de 6,8 % enregistrée en février.

Transports Canada avait annoncé le 10 janvier que le programme d’Incitatifs pour les véhicules zéro émission (iVZE) serait « mis sur pause » avant sa date de fin prévue au 31 mars. Le budget alloué au programme a été entièrement utilisé dès le 13 janvier, et aucun rabais n’a été offert depuis.

Cette baisse s’inscrit dans une tendance à la décroissance amorcée en février, alors que les ventes de VZE avaient déjà chuté de 41,3 %. Le retrait soudain de l’aide financière semble freiner l’adoption des VÉ par les consommateurs.

L’Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV) affirme que la fin abrupte du programme de rabais, combinée à l’insuffisance du réseau de recharge à l’échelle nationale, a provoqué un effondrement des ventes. « Les ventes de VÉ se sont effondrées au Canada », a déclaré le PDG Brian Kingston. « La fin des incitatifs à l’achat et le manque d’infrastructures de recharge sont les principales causes. »

Cette baisse soulève des doutes sur la capacité du pays à respecter les cibles fixées par la législation fédérale en matière de ventes de VZE. Ottawa exige que ces véhicules représentent 20 % des ventes de véhicules neufs d’ici 2026, 60 % d’ici 2030 et 100 % d’ici 2035. Certaines provinces, comme le Québec et la Colombie-Britannique, ont adopté des calendriers encore plus ambitieux et ont récemment apporté des modifications à leurs propres programmes d’incitatifs.

Kingston avertit que les cibles fédérales doivent être réévaluées selon la réalité du marché. « Le mandat fédéral sur les VÉ doit être abandonné avant que des dommages sérieux ne soient causés à l’industrie automobile », a-t-il soutenu.

Le gouvernement libéral minoritaire de Mark Carney, réélu le 28 avril, n’a toujours pas précisé s’il allait réinstaurer le rabais fédéral de 5 000 $. La plateforme électorale du parti mentionnait simplement qu’il « examinerait les façons » de réintroduire l’incitatif. Le gouvernement a toutefois promis un investissement de 1,5 milliard de dollars sur trois ans pour élargir le réseau de bornes de recharge pour VÉ à travers le pays.