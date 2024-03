Ram Professional voit le jour; plusieurs services seront offerts

L’offensive concerne tous les modèles de la gamme Ram.

Le constructeur s’inspire de modèles observés ailleurs dans l’industrie.

Le constructeur Ram vient de lancer sa nouvelle génération de solutions de mobilité commerciale baptisée simplement Ram Professional. C’est au Work Truck Week d’Indianapolis, qui a ouvert ses portes ce matin, que Ram a présenté sa nouvelle série de solutions pour les propriétaires de petites, moyennes et grandes entreprises.

Le segment des fourgons commerciaux est très important en Amérique du Nord, d’autant plus qu’on peut voir une féroce compétition dans les années à venir avec l’avènement de l’alternative électrique. Bien que le ProMaster soit le véhicule le plus grand de la gamme, Ram a tenu à préciser que sa suite de solutions pour ses véhicules commerciaux s’appliquait à tous les modèles : Ram ProMaster EV, Ram 1500 REV, Ram 1500 Ramcharger, Ram Heavy Duty et Ram Chassis Cabine.

Voici d’ailleurs les champs d’expertise dans lesquels Ram Professional entend venir s’immiscer : produits directs et solutions pour les véhicules, convivialité de l’aménagement, financement commercial, soutien au service commercial, services connectés, électrification et recharge et mobilité.

« Avec Ram Professional, nos clients de véhicules commerciaux bénéficieront d’une solution commerciale simplifiée et globale avec des produits et des services qui présentent les meilleures performances, capacités, technologies avancées et valeurs de leur catégorie pour répondre au mieux à leurs besoins commerciaux », a déclaré Ken Kayser, vice-président de Ram Professional. « Nous savons que nos clients dépendent de nous jour après jour, et Ram Professional s’engage à fournir la meilleure gamme de véhicules commerciaux et à servir nos clients avec les outils les plus importants de leur métier. »

Les concessionnaires Ram BusinessLink pourront offrir des services d’entretiens et même des assistances routières 24 heures sur 24. Le constructeur cherche aussi à identifier des entreprises locales pour l’aménagement de ces véhicules commerciaux, notamment dans le ProMaster avec tout son espace de chargement.

Pour ce qui est du financement commercial, l’annonce de Stellantis Financial se veut une bonne nouvelle pour les clients qui cherchent à simplifier leur financement qui peut aller jusqu’à 100 % du coût, ainsi qu’à un crédit-bail fermé et à des lignes de crédit commerciales.

Pour que les propriétaires de flottes commerciales gardent le contrôle sur tous les véhicules, le système Ram Connect fournit des données en temps réel.

De plus, la commercialisation du nouveau ProMaster électrique va forcer les stratèges de Ram Professional à trouver des solutions de recharge pour leurs clients, que ce soit en fournissant du matériel, des logiciels ou d’autres services connexes.

Finalement, le volet mobilité de Ram Professional concerne surtout les clients commerciaux à court terme. Il sera en effet possible d’accéder à ces véhicules commerciaux via le partenaire de Ram, Free2move.

Cette nouvelle aventure commerciale de Ram entre en fonction dès maintenant et risque d’évoluer au fil des prochains mois, selon les besoins précis de cette clientèle qui a besoin d’un véhicule spécifique au quotidien.