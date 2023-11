Ram 1500 2025: le moteur Hurricane arrive et le Ramcharger est de retour

Pour 2025, Stellantis modernise la camionnette Ram 1500 et améliore l’offre de motorisation.

Un nouveau moteur à six cylindres en ligne est intégré dans le catalogue du Ram 1500 pour 2025.

Une version plus luxueuse, Tungsten, bonifie l’offre.

Stellantis ajoute également une variante électrifiée portant le nom Ramcharger.

Stellantis a dévoilé la mise à jour complète de la gamme du Ram 1500 pour 2025. Écolo Auto a assisté à la présentation du constructeur américain. Voici le compte rendu complet.

Un moteur à six cylindres en ligne

Bien que bon nombre de consommateurs soient impatiens quant à l’arrivée d’une camionnette 100% électrique chez Ram, Stellantis continue de croire à la pertinence des motorisations à essence et elle a investit en ce sens. Pour 2025, la camionnette Ram 1500 sera animée par un moteur turbocompressé à six cylindres en ligne de 3,0 L. Dans sa version à rendement régulier, le moteur Hurricane développe une puissance de 420 chevaux et un couple de 469 livres-pied. Quant à la version à haut rendement du même moteur Hurricane, elle génère une puissance de 540 chevaux et un couple de 521 livres-pied. La capacité de chargement maximale est établie à 2300 livres alors que la capacité de remorquage maximale s’élève à 11 580 livres.

Par le fait même, on dit au revoir au moteur V8 Hemi de 5,7 L.

Le moteur V6 Pentastar de 3,6 L doté de la technologie eTorque demeure présent au catalogue.

Peu importe le choix de la motorisation, le Ram 1500 sera équipé d’une transmission automatique étagée sur huit rapports.

Comme on peut le constater en analysant les photos, le Ram 1500 a été partiellement redessiné pour l’année-modèle 2025. Les concepteurs ont notamment travaillé dans le but d’améliorer l’aérodynamisme.

Tout dépendant de la version choisie, on peut profiter du système d’infodivertissement Uconnect 5 qui est jumelé à un écran tactile de 14,5 pouces.

Une version Tungsten plus luxueuse

Pour 2025, Stellantis introduit une version encore plus huppée de la camionnette Ram 1500. Cette dernière porte le nom Tungsten. Elle est notamment caractérisée par un hayon assisté électriquement, des feux à DEL et des écussons distinctifs.

À bord, on note un agencement particulier de couleurs et de matériaux qui lui sont propres. Cette version du Ram 1500 est dotée d’une chaîne stéréo Klipsch à 23 haut-parleurs. Elle a aussi droit à deux tapis de recharge sans-fil pour téléphone cellulaire.

On assiste au retour du Ramcharger

Produit de 1974 à 1993 pour le marché canadien et américain, le Dodge Ramcharger était un VUS dont le mandat était notamment de rivaliser avec les Chevrolet Blazer/GMC Jimmy et Ford Bronco.

Pour 2025, Stellantis ressort cette appellation pour désigner une nouvelle version électrifiée du Ram 1500. Cette nouvelle itération est construite sur l’architecture STLA conçue et développée pour les véhicules électriques de grand format.

Le Ram 1500 Ramcharger vise à éliminer les angoisses liées à l’autonomie et la dépendance au réseau de bornes de recharge. Sur le plan technique, il est muni d’une batterie de 92 kWh, d’un générateur de 130 kW et de deux moteurs électriques (un à l’avant de 250 kW et un à l’arrière de 238 kW). Le générateur est alimenté par un moteur V6 Pentastar à essence de 3,6 L.

Cette camionnette développe une impressionnante puissance de 663 chevaux et un couple de 615 livres-pied. Le tout lui permet de tirer une charge pouvant s’élever à 14 000 livres.

Quant à l’autonomie, elle est estimée à 1100 kilomètres par le constructeur.

Le Ram 1500 Ramcharger permet d’alimenter, par exemple, votre demeure en cas de panne de courant, mais il permet aussi de recharge un autre véhicule électrique.

Le Ram 1500 2025 devrait arriver en concession dès le premier trimestre de 2024. L’échelle de prix sera divulguée éventuellement.

Il est prévu que le Ram 1500 REV commence à arriver en concession au quatrième trimestre de 2024, soit en même temps que le nouveau Ram 1500 Ramcharger.