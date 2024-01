Ram lance le fourgon électrique ProMaster

Le Promaster EV a une autonomie de 261 km

Attendez-vous à le voir au bout de votre allée dans le courant de l’année.

Ram a lancé un nouveau fourgon électrique. Le ProMaster EV proposera des modèles de livraison et de chargement, avec une autonomie de 261 km et une capacité de chargement de 3 020 livres.

Le Ram ProMaster EV est construit sur la même plateforme que le fourgon à essence, avec la même carrosserie. Ram affirme que la version de l’architecture est conçue pour l’électrification et permet à l’entreprise de placer la batterie sous le plancher sans réduire les volumes de chargement.

Ram proposera le fourgon électrique en deux versions, l’une destinée aux livraisons et l’autre au « cargo ». Non, nous ne savons pas non plus quelle est la différence, mais cette dernière est probablement celle qui est destinée aux artisans et aux professions libérales. Par opposition aux colis d’Amazon.

La différence de caractéristiques se situe au niveau des portes. Le modèle de livraison dispose d’une porte arrière enroulable en option et d’une porte à glissière de série pour le conducteur.

Les deux modèles bénéficient d’un empattement de 159 pouces, et des boîtes de 12 et 13,5 pieds seront disponibles. Grâce à la très grande hauteur du toit, les fourgons offrent un espace de chargement pouvant atteindre 14 838 litres.

Le moteur de 268 ch est alimenté par une batterie de 110 kWh. Ram annonce une autonomie de 261 km en conduite urbaine, ce qui est largement suffisant pour les trajets habituels de ces fourgons. Les fourgons peuvent se recharger à 150 kW sur un chargeur rapide de niveau 3 ou à 11 kW sur un chargeur de niveau 2.

Les équipements de sécurité prêts à l’emploi comprennent des capteurs de stationnement avant et arrière avec freinage et deux alarmes de recul différentes. La détection de la somnolence est de série, tout comme l’alerte de collision avant à pleine vitesse et le freinage post-collision.

Les fourgons sont équipés du système Uconnect 5 sur un écran tactile de 10,1 pouces. Il offre des fonctionnalités telles que la navigation du dernier kilomètre, qui permet au conducteur de se rendre à pied du véhicule jusqu’à votre porte.

Le Ram ProMaster Electric Van sera disponible au Canada dans le courant de l’année. Aucune information n’a été communiquée sur l’année modèle ou le prix.