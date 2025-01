Ram annule le 1500 REV électrique à longue portée priorisant le Ramcharger hybride

Le Ramcharger répondra à l’appel du devoir avec une puissance de 663 chevaux et un couple de 615 lb-pi.

Stellantis annule le projet de camionnette électrique à longue portée Ram 1500 REV. La version standard de 168 kWh reste sur les rails pour un lancement en 2026. Ram donne la priorité au Ramcharger hybride avec une autonomie totale de 1 110 km.

Stellantis aurait annulé la version longue portée du pick-up électrique Ram 1500 REV, qui devait être équipé d’une batterie de 229 kWh et offrir une autonomie de 805 km. Selon une note interne qui a fait l’objet d’une fuite, les fournisseurs ont reçu l’ordre de cesser toutes les activités de développement et les dépenses associées au projet.

Cette décision fait suite aux récents ajustements stratégiques apportés par Stellantis à sa feuille de route en matière d’électrification, qui ont également entraîné une pause dans le développement du Chrysler C6X VE. Malgré l’annulation du modèle à grande autonomie, la production du Ram 1500 REV standard, équipé d’une batterie de 168 kWh offrant une autonomie estimée à 563 km, reste prévue pour 2026.



Le constructeur s’est concentré sur le Ram 1500 Ramcharger 2025, le pick-up hybride rechargeable doté d’une batterie de 92 kWh et d’un V6 de 3,6 litres en tant que génératrice. Le Ramcharger développe une puissance de 663 chevaux et un couple de 615 lb-pi, avec une autonomie totale ciblée de 1 110 km. Il offre également une capacité de remorquage de 6 350 kg et une charge utile de 1 191 kg.

La configuration hybride du Ramcharger permet de rouler jusqu’à 227 km en mode électrique, après quoi le générateur embarqué peut prolonger indéfiniment l’autonomie avec du carburant. Les options de recharge comprennent la recharge rapide en courant alternatif et continu, avec des capacités bidirectionnelles telles que le transfert d’énergie de véhicule à domicile (V2H) et de véhicule à véhicule (V2V).

La production du Ram 1500 Ramcharger devrait débuter au premier semestre 2025, suivie par celle du Ram 1500 REV de gamme standard en 2026.