Quelques détails sur la future Caterham électrique

La future Caterham électrique doit respecter les attributs du modèle à essence.

L’agrément de conduite sera au coeur du projet.

La carrosserie sera réalisée en aluminium ou en fibre de carbone.

La marque anglaise Caterham, ça vous dit quelque chose? Caterham, c’est cette division britannique qui construit et développe des répliques de la mythique Lotus Seven, la voiture qui avait été imaginée par nul autre que Colin Chapman, le fondateur de Lotus. Au fil des ans, Caterham devient distributeur pour Lotus, puis en obtient l’exclusivité un peu plus tard. Dans les années 70, Caterham obtient même les droits de production de Lotus et l’aventure ne s’est jamais arrêtée.

Depuis plus de 50 ans donc, Caterham prolonge la vie utile de la Lotus Seven en construisant des éditions toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Mais la division britannique doit aussi songer à l’ère électrique. Et ce virage ne se fera pas sous le signe de la nostalgie.

C’est du moins ce qu’a affirmé le nouveau designer en chef de la marque, Anthony Jannarelly à qui l’on doit la très exotique Lykan Hypersport par W Motors et sa propre Jannarelly Design-1, une voiture sport au design rétro.

Le principal intéressé a déclaré au magazine britannique Autocar que son mandat était clair : il doit créer ce pont entre l’actuelle clientèle de Caterham et cette autre audience que le constructeur espère conquérir.

La bonne nouvelle, c’est que le responsable du design confirme déjà que la légèreté est au cœur du projet. La simplicité fait aussi partie des priorités, un élément qui serait partagé avec la simplicité des Caterham du moment. L’agrément de conduite sera donc une priorité pour les concepteurs de la nouvelle Caterham électrique.

Jannarelly décrit également le type de personne que doit être le conducteur d’une Caterham. Ce dernier ne fait pas partie de la masse. C’est quelqu’un d’audacieux et cette facette se doit de faire partie du design de la prochaine Caterham.

Le chef des opérations de la marque, Bob Laishley, a également indiqué que la prochaine Caterham ne « sera certainement pas une Seven », mais que la voiture aura toutes les caractéristiques que les clients de Caterham connaissent bien.

La voiture aura un châssis en acier différent de celui utilisé sur l’actuelle Caterham Seven, sa carrosserie en six panneaux sera réalisée en aluminium ou en fibre de carbone, tandis qu’elle comptera deux portières et peut-être un toit. Son développement a été pensé pour une propulsion électrique à la base et seules ses roues arrière seront motrices.

On sait toutefois que la voiture sera plus dispendieuse que l’actuelle voiture et que la haute direction de l’entreprise supportée par VT Holdings, une société nipponne, a l’intention de vendre plus d’exemplaires que le modèle à essence. Les premières images de cette Caterham moderne ne sont pas encore disponibles, mais ça ne devrait tarder… au fil des prochains mois.