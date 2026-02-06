Publicités automobiles du Super Bowl : la tradition continue… timidement

C’est ce week-end que se jouera le match du Super Bowl de la NFL (National Football League). Outre l’événement sportif en tant que tel, ce qui retient toujours l’attention, ce sont les publicités qui sont diffusées pendant le reportage de la partie. Les annonceurs déboursent des sommes énormes pour obtenir la visibilité que garantit le diffuseur. Cette année, le coût moyen d’une réclame de 30 secondes a atteint les huit millions de dollars américains.

Le Super Bowl aura lieu le dimanche 8 février sur le coup de 18 h.

Il en coûte environ huit millions de dollars américains pour un 30 secondes de pub.

Les constructeurs automobiles sont peu nombreux à présenter des réclames.

Chaque année, on voit des constructeurs automobiles en profiter pour nous présenter leurs nouveaux modèles, leur vision du futur, etc. Longtemps, ils étaient très nombreux à participer à la fête, mais depuis quelques années, ils se font plus rares.

Néanmoins, quelques-uns répondent présents cette année et nous avons pensé à vous offrir ce petit résumé de ce qu’ils nous ont préparé. C’est aujourd’hui possible de le faire, car on a accès aux publicités avant le grand jour, réseaux sociaux obligent. Mais qui sait, un ou des constructeurs nous réservent peut-être des surprises pour dimanche.

Voici ce qu’on a pour le moment (le tout est en anglais, évidemment).

Hyundai : la firme coréenne nous présente son Palisade 2026 avec une publicité qui met l’accent sur l’action et le cinéma.

Toyota : Toyota est le partenaire officiel de la NFL depuis 2023. Cette année, elle y diffuse deux réclames. L’une porte sur le nouveau RAV4 où l’on voit un grand-père inviter son petit-fils à faire une balade dans un modèle de première génération, pour ensuite voir ce dernier inviter son grand-père à faire de même avec la nouvelle cuvée du modèle, lancée pour 2026.

La deuxième publicité nous fait voir quelque chose d’inspirant, soit des athlètes qui ont surmonté des difficultés et des épreuves pour arriver au sommet. Ils interagissent avec des versions plus jeunes d’eux-mêmes qui leur expriment un message de persévérance.

Volkswagen : au fil des années, Volkswagen nous a donné quelques publicités classiques lors des matchs du Super Bowl. Cette année, la marque joue la nostalgie en faisant revivre sa campagne Drivers Wanted des années 90. La publicité met en vedette plusieurs véhicules de la marque avec comme musique de fond la chanson Jump Around de House of Pain.

Jeep : de ce que l’on comprend, Jeep ne diffusera pas de publicités lors du match, mais la division de Stellantis a néanmoins préparé une réclame qu’elle a réservée aux réseaux sociaux. La vedette ? Le nouveau Jeep Cherokee 2026. On vous laisse juger du reste.

Cadillac : enfin, selon les informations qui circulent, Cadillac ferait la promotion de sa future raison en Formule 1 pendant le Super Bowl.

Soyez certains que nous serons à l’affût lors de la partie pour voir toute autre publicité qui serait liée à l’automobile.