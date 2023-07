Project V : L’audacieuse incursion de Caterham dans l’avenir électrique

Caterham rompt avec son héritage en lançant le Project V, un coupé entièrement électrique qui allie innovation, puissance et développement durable.

· Caterham rompt avec son héritage en introduisant le Project V, un concept de coupé entièrement électrique.

· Le Project V incarne un mélange de haute performance et de design minimaliste.

· Le nouveau coupé, qui concilie praticité quotidienne et sprints exaltants, inaugure une nouvelle ère pour Caterham.

Dans le cadre d’un projet non conventionnel, Caterham, réputé pour son engagement de longue date en faveur de véhicules légers et axés sur la conduite, a dévoilé le Projet V. Ce concept de coupé électrique représente une rupture significative avec la philosophie de conception historique de l’entreprise et devrait arriver à la fin de l’année 2025 ou au début de l’année 2026.

Le projet V, imaginé par le designer en chef Anthony Jannarelly, est une réimagination radicale de l’approche automobile de Caterham. Créé en collaboration avec l’entreprise d’ingénierie italienne Italdesign, ce concept marque la première incursion de Caterham dans le domaine des véhicules entièrement électriques.

Alimenté par un robuste moteur de 200 kW (268 ch) situé sur l’essieu arrière et par une batterie lithium-ion USOC de 55 kWh, le Projet V allie durabilité environnementale et performances puissantes. Une capacité de charge rapide permet une recharge impressionnante de 20 à 80 % en seulement 15 minutes, ce qui représente un bond de géant dans les capacités technologiques de Caterham.

Le projet V promet des sensations fortes, avec une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 4,5 secondes et une vitesse maximale estimée à 143 mph (230 km/h). Avec une autonomie ambitieuse de 400 km (249 miles) selon la norme WLTP, Caterham s’apprête à redéfinir le marché des véhicules électriques sportifs, car l’offre est extrêmement limitée dans ce segment.

Malgré sa nature novatrice, le projet V conserve la philosophie de conception minimaliste propre à Caterham. Son style léger et simple rappelle l’emblématique Seven, avec un châssis composite innovant en fibre de carbone et en aluminium visant à atteindre un poids de 1190 kg.

Bob Laishley, PDG de Caterham Cars Ltd et directeur de l’exploitation de la nouvelle société Caterham EVo, souligne que le projet V est plus qu’un concept : il témoigne de la capacité d’adaptation de Caterham et de son engagement à préserver son identité distincte tout en faisant œuvre de pionnier dans le domaine de l’électrique.

L’intérieur du Project V est, selon le constructeur, tout aussi révolutionnaire, puisqu’il comprend un système d’infodivertissement centré sur le conducteur et un tableau de bord numérique. Pour répondre aux différents besoins de conduite, le Project V propose les modes de conduite Normal, Sport et Sprint, chacun optimisant l’accélération et la direction du véhicule.

En collaboration avec Italdesign, Caterham a veillé à ce que le Project V ne remplace pas la Seven, mais la complémente. En exploitant les avantages de la technologie électrique dans une carrosserie de coupé versatile, le Project V est tout aussi à son aise sur le chemin de l’école, pour les sprints du dimanche matin ou pour aller faire les courses.

Le dévoilement du Project V au Goodwood Festival of Speed marque le début d’une nouvelle ère pour Caterham. Ce concept de coupé électrique, qui s’éloigne considérablement de l’orientation traditionnelle de Caterham tout en faisant écho à ses valeurs clés, promet de changer la donne pour la marque.