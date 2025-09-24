Production des Fiat Panda et Alfa Romeo Tonale suspendue dans des usines Stellantis en raison du ralentissement du marché

Les ralentissements d’usines en Europe reflètent la réponse de Stellantis face à la baisse des ventes automobiles et aux effets des tarifs.

Stellantis suspend la production dans six usines européennes afin de gérer les stocks face à des conditions de marché difficiles.

La production de l’Alfa Romeo Tonale est affectée par les tarifs américains ; la Fiat Panda subit une baisse de la demande des flottes.

Le PDG Filosa veut miser sur la relance des volumes grâce à de nouveaux modèles malgré une concurrence accrue et la surcapacité.

Stellantis a annoncé que la production des Fiat Panda et Alfa Romeo Tonale sera interrompue dans son usine de Pomigliano, dans le sud de l’Italie, du 29 septembre au 6 octobre. Environ 3 800 employés de ce site seront mis en congé temporaire durant l’arrêt.

En France, la production à l’usine Stellantis de Poissy, où sont assemblés les petits VUS DS3 et Opel Mokka, sera suspendue du 13 au 31 octobre. D’autres arrêts sont prévus dans les usines de Tychy, en Pologne ; d’Eisenach, en Allemagne ; ainsi que dans deux sites non identifiés en Espagne, selon des sources citées par Bloomberg.

Le constructeur a expliqué que ces ajustements visent à « adapter le rythme » de la production à un marché européen en perte de vitesse et à gérer efficacement les niveaux d’inventaire d’ici la fin de l’année.

Les données de la firme d’analyse Dataforce montrent que les immatriculations de voitures neuves en Europe n’ont progressé que de 0,3 % au cours des huit premiers mois de 2025. Sur la même période, Stellantis a enregistré une baisse de 6,6 % de ses ventes.

L’Alfa Romeo Tonale a particulièrement souffert des tarifs imposés sur le marché américain, où le modèle devait pourtant gagner en popularité. Stellantis a également indiqué que la suspension de la production de la Panda reflète une demande réduite des clients de flottes et de location à la fin de l’année, en plus d’efforts visant à optimiser les opérations des usines.

Stellantis, qui détient notamment les marques Jeep, Dodge et Peugeot, fait face à un problème de surcapacité dans son réseau européen, alors que des concurrents chinois, notamment BYD, gagnent en parts de marché grâce à des modèles proposés à des prix compétitifs.

Le nouveau PDG Antonio Filosa a affirmé que l’entreprise mettra l’accent sur l’augmentation des volumes et des revenus, avec une stratégie axée sur le lancement de modèles comme les Citroën C3, C3 Aircross, Opel Frontera et Fiat Grande Panda. D’autres enjeux concernent Maserati et Chrysler, ainsi que Fiat, quant à leur avenir à l’échelle mondiale ou plus particulièrement en Amérique du Nord.