Devriez-vous acheter la Fiat 500e 2024 ?

La Fiat 500e 2024 est commercialisée comme un véhicule électrique élégant, adapté à la ville, qui apporte une touche italienne au marché en pleine croissance des véhicules électriques. Contrairement à bon nombre de ses concurrentes encombrantes et obsédées par l’autonomie, la 500e s’appuie sur ce qui a fait de la 500 originale une icône : le charme, l’efficacité et la praticité urbaine.

Mais compte tenu de la concurrence dans le domaine des véhicules électriques, la Fiat 500e en fait-elle assez pour justifier son prix ? En bref, la réponse est non, et ce d’autant plus que les incitations fédérales et provinciales ont été suspendues ou ont disparu. Ses faibles ventes mondiales et l’arrêt de sa production démontrent également que la 500e n’est pas le bon véhicule électrique pour le moment.

Toute la semaine, j’ai pensé que la Fiat 500e 2024 (qui devrait être inchangée pour 2025…) était la « cerise sur un sundae inexistant ». En d’autres termes, Dodge, Chrysler et Jeep devraient déjà avoir chacun une paire de VE (ils arrivent) qui pourraient inciter les acheteurs à considérer la 500e comme le deuxième ou troisième véhicule d’une flotte familiale. Le petit véhicule électrique urbain devrait être un événement à célébrer, mais il n’y a pas encore de raison de sortir les ballons et le champagne…

Plus important encore, si vous êtes à la recherche d’un petit véhicule électrique rare, la 500e est-elle le bon choix pour vous ?

Voyons cela de plus près.

Principaux faits concernant la Fiat 500e 2024

La Fiat 500e est propulsée par un seul moteur électrique produisant 117 chevaux et 162 lb-pi de couple, entraînant les roues avant. Elle est équipée d’une batterie lithium-ion de 42 kWh, qui offre une autonomie estimée à 240 km par charge. La recharge est facilitée par une capacité de charge rapide en courant continu de 85 kW qui permet une autonomie de 50 km en seulement 5 minutes et une charge de 0 à 80 % en 35 minutes environ. Pour la recharge à domicile, la 500e prend en charge la recharge de niveau 2 (11 kW), qui prend environ 6 heures pour une charge complète.

L’habitacle de la Fiat 500e est équipé d’un système d’infodivertissement Uconnect 5 de 10,25 pouces de série, avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Un combiné numérique de 7 pouces complète l’interface, et l’assistant vocal embarqué Alexa est également disponible. La première version disponible en Amérique du Nord est la 500e RED Edition, celle qui fait l’objet de cet article. Les caractéristiques de sécurité comprennent le freinage d’urgence automatique, l’alerte piéton et l’assistance au maintien de la trajectoire. Avec un poids de seulement 1 361 kg, la 500e détient le titre de BEV passager le plus léger de son segment.

Pourquoi acheter la Fiat 500e 2024 ?

L’efficacité urbaine à son meilleur — Avec son empreinte compacte, sa construction légère et son moteur électrique rapide, la 500e est amusante à balader en ville. Manœuvrer dans les rues étroites et se faufiler dans les petites places de stationnement se fait sans effort.

Un style européen distinctif — Contrairement à de nombreux VE à l’allure anonyme, la 500e conserve le charme rétro de la Fiat 500 classique.

Une entrée abordable dans la propriété d’un VE — Avec un prix de départ de 39 995 $, la 500e est l’une des options de VE les plus abordables.

Un habitacle étonnamment haut de gamme — Le design intérieur est haut de gamme pour une petite voiture, avec un système d’infodivertissement bien intégré, des matériaux de qualité et des fonctions technologiques disponibles qui rivalisent avec les VE plus grands et plus chers.

Chargement facile et autonomie décente — Bien qu’il ne s’agisse pas d’un véhicule électrique longue distance, l’autonomie de 240 km est suffisante pour les trajets quotidiens, et ses capacités de chargement rapide permettent de faire des recharges rapides.

Pourquoi vous ne devriez pas acheter la Fiat 500e 2024

Autonomie limitée pour les trajets sur route — En revanche, si vous faites souvent des trajets sur route, qui n’ont pas besoin d’être très longs, l’autonomie de 240 km est restrictive, surtout lorsque les conditions météorologiques ne sont pas idéales. Lors de mon essai de la 500e, les températures extérieures étaient très fraîches, ce qui a fait chuter l’autonomie indiquée à bien moins de 200 km.

Pas le VE le plus puissant — Avec 117 chevaux, la 500e est plus efficace que performante. Elle est suffisamment rapide pour la conduite en ville, mais l’accélération est, comme l’autonomie, limitée, en particulier lors des fusions sur autoroute.

Le bilan incertain de Fiat en Amérique du Nord — L’histoire de Fiat en Amérique du Nord est faite de succès et d’échecs. La 500e est un excellent produit sur le papier, mais de nombreux acheteurs pourraient hésiter en raison de la réputation passée de Fiat en matière de fiabilité et de soutien des concessionnaires.

Conclusion

La Fiat 500e 2024 est en quelque sorte une bouffée d’air frais sur le marché des VE, offrant une alternative élégante et compacte aux multisegments électriques plus encombrants. Elle est idéale pour les citadins qui privilégient la facilité de stationnement, la recharge rapide et le plaisir de conduire plutôt que l’autonomie et les performances.

Cependant, si vous faites régulièrement de longs trajets, si vous avez besoin de plus d’espace intérieur ou si vous souhaitez un véhicule électrique plus puissant, il existe de nombreuses options plus performantes, bien que plus chères. Ce dont Fiat a besoin ici, c’est de la 600e et/ou de la nouvelle Grande Panda. La Fiat 500e 2024 est amusante et mignonne, mais c’est à peu près tout.