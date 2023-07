Présentation des voitures électrisantes à venir au Goodwood Festival of Speed

Le Goodwood Festival of Speed présentera une gamme excitante de véhicules électriques innovants, démontrant l’avenir de la puissance, du style et de l’ingénierie électrique.

• Le Goodwood Festival of Speed présente une superbe gamme de véhicules électriques de pointe.

• De BMW à Hyundai, observez la puissance, le style et l’ingénierie qu’ont à offrir les véhicules électriques plus athlétiques.

Ce week-end, au Goodwood Festival of Speed, le monde entier découvrira les véhicules électriques les plus récents et les plus innovants commercialisés. De l’élégante BMW i5 2024 à la féroce Hyundai Ioniq 5 N, ces voitures d’avant-garde allient puissance, style et ingénierie tout en étant soucieux de l’environnement. Démontrant leurs prouesses électriques, elles promettent de redéfinir l’expérience de conduite et d’élever nos attentes quant à ce que l’avenir nous réserve.

AIM EV Sport 01

L’AIM EV Sport 01 est un concept de voiture de sport entièrement électrique qui a été dévoilé pour la première fois en avril au Japon. Il a été bien accueilli, ce qui a incité AIM à envisager une éventuelle production en série limitée. Le coupé à deux places a un poids à vide de seulement 1 425 kg et est propulsé par deux moteurs APM200 produisant une puissance combinée de 483 chevaux (360 kilowatts) et un couple maximal de 545 livres-pieds.

BMW i5 2024

La BMW i5 de 2024 est une berline de taille moyenne entièrement électrique qui comblera le vide entre l’i4 et le vaisseau amiral extra-premium i7. Elle devrait combiner le plaisir de conduire et le confort d’une voiture haut de gamme. Deux groupes motopropulseurs sont prévus, à commencer par le modèle eDrive40 à propulsion arrière, d’une puissance de 335 chevaux. Le modèle M60 xDrive à deux moteurs porte la puissance à 590 chevaux et offre une traction intégrale.

Ford Mustang Mach-E « Offroad »

Ford Europe a suggéré que la Ford Mustang Mach-E « offroad », un SUV électrique robuste et tout-terrain, sera dévoilée vendredi. Le teaser suggère une Mach-E sportive et tout-terrain avec des pneus tout-terrain et une calandre unique.

Hyundai Ioniq 5 N 2024

La Hyundai Ioniq 5 N 2024 est une voiture tout électrique à hautes performances qui vient s’ajouter à la gamme Ioniq 5. Elle devrait être dotée d’une configuration à deux moteurs d’une puissance d’environ 600 chevaux et de caractéristiques telles qu’un grand diffuseur arrière, des roues plus grandes, de gros freins et des ailes plus larges.

MG EX4 EV

La MG EX4 est basée sur la nouvelle MG 4 XPower, utilisant le groupe motopropulseur électrique à double moteur de 429 chevaux qui permet à la version destinée à la route de parcourir le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. C’est l’hommage du constructeur à l’emblématique voiture de rallye Metro 6R4.

McMurtry Speirling Pure

La McMurtry Speirling Pure est la version de production réservée à la piste de la voiture électrique qui a pulvérisé le record de la montée de la colline de Goodwood l’année dernière. Elle développe une puissance stupéfiante de 1 000 chevaux dans une voiture qui pèse moins de 2 200 livres. Elle est destinée à la réalisation des courses de plusieurs tours sur des circuits complets et propose des temps de recharge très rapides.

Pininfarina Battista Edizione Nino Farina

La Pininfarina Battista est une voiture électrique ultra performante fabriquée par Automobili Pininfarina. Elle est dotée d’une puissante batterie de 120 kWh et de quatre moteurs qui transmettent la puissance à chaque roue, ce qui lui confère des performances extrêmes tout en n’émettant aucune émission. Elle établit une nouvelle référence de performance dans le monde des hypercars. Une édition limitée de Nino Farina est présentée pour la première fois au Goodwood Festival of Speed, et elle produit tout près de 2 000 chevaux.

Porsche Mission X

La Porsche Mission X, qui sera présentée au festival de Goodwood, réimagine les hypercars du futur grâce à sa puissance électrique et à son esthétique digne des plus grandes voitures de Le-Mans.