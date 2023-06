Hyundai IONIQ 5 N s’élance sur le Nürburgring lors d’un essai sous haute tension

IONIQ 5 N, le premier modèle N entièrement électrique de Hyundai, termine des essais intensifs sur le circuit du Nürburgring.

La gestion avancée de la chaleur et le freinage puissant définissent les capacités de ce véhicule électrique haute performance sur les circuits de course.

La première mondiale au Festival de vitesse de Goodwood marque la participation inaugurale de Hyundai N.

Le premier modèle N entièrement électrique de Hyundai Motor Company, la IONIQ 5 N, entre dans la phase finale de tests rigoureux sur son terrain d’origine, le circuit de course du Nürburgring. Afin d’étayer les principes de performance de la N, à savoir « Rascal dans les virages », « Capacité sur circuit » et « Voiture de sport au quotidien », la marque associe des technologies issues du sport automobile et des logiciels avancés, promettant ainsi une expérience de conduite électrisante.

La IONIQ 5 N bénéficie de la synergie entre le centre de R&D de Hyundai à Namyang et son centre d’essai européen au Nürburgring. Leur présence à long terme sur le circuit permet aux ingénieurs d’affiner plus efficacement la durabilité et la dynamique de conduite de leurs véhicules. Till Wartenberg, vice-président et responsable de la marque N et du sport automobile chez Hyundai Motor Company, a déclaré que le Nürburgring est un terrain essentiel pour perfectionner les modèles N et que la réussite du test d’endurance de 10 000 km de la IONIQ 5 N a marqué une étape importante.

Pour faire face aux exigences thermiques uniques des VE, la IONIQ 5 N est dotée de techniques de gestion de la chaleur de pointe, notamment un ensemble de radiateurs efficaces, un refroidisseur d’huile moteur amélioré, un refroidisseur de batterie et des solutions logicielles avancées telles que le préconditionnement de la batterie N et N Race. Ces dispositions permettent aux conducteurs de calibrer la consommation d’énergie en fonction de leurs besoins, en maximisant les performances ou l’endurance.

Le véhicule électrique haute performance est également doté de puissantes capacités de freinage, soutenues par un système de freinage régénératif à la pointe de l’industrie. Les freins hydrauliques complètent ce dispositif, avec des disques de 400 mm de diamètre, fabriqués dans un matériau léger, et un flux d’air optimisé pour le refroidissement, ce qui se traduit par des freins plus durables que ceux des véhicules à moteur à combustion interne.

Pour améliorer le retour d’information et le contrôle du conducteur, les ingénieurs de Hyundai N ont développé N Active Sound + et N e-Shift. Le N Active Sound + offre trois thèmes sonores personnalisables, tandis que le N e-Shift simule le passage des vitesses en contrôlant le couple du moteur, offrant ainsi une expérience de conduite plus proche de celle d’un véhicule à moteur à combustion interne.

La IONIQ 5 N vient d’achever un intense test d’endurance de 10 000 km sur le circuit Nürburgring Nordschleife et devrait subir un autre test de durabilité de 10 000 km avant d’être mise en production. À l’issue de la phase de test, Hyundai N a publié son troisième et dernier teaser, annonçant les débuts mondiaux de la IONIQ 5 N.

Hyundai N accueillera la première mondiale de la IONIQ 5 N au Goodwood Festival of Speed, marquant ainsi les débuts de la marque à cet événement emblématique. Le 13 juillet, un stand Hyundai N dédié accueillera le public avec plusieurs activités et la N Vision 74 à hydrogène participera à l’emblématique course de côte.