BMW lance la Série 5 2024 avec l’i5 tout électrique

La Série 5 devient électrique pour la première fois

La nouvelle berline est plus longue et plus large qu’auparavant

La première Série 5 électrique est arrivée. BMW vient de lancer une toute nouvelle Série 5 et il n’y a que deux façons de l’obtenir au Canada. La 530i à quatre cylindres ou la BMW i5 entièrement électrique.

BMW a allongé et élargi la Série 5 2024, mais la majeure partie de la longueur supplémentaire se retrouve dans le nez et non dans l’habitacle. La voiture est très allongée vers l’arrière, ce qui l’aide certainement à se démarquer dans une mer de crossovers et de berlines à traction avant.

Les acheteurs qui ne sont pas satisfaits des dernières et plus grandes calandres de BMW devraient apprécier la nouvelle 5, dont le nez est beaucoup plus conventionnel, à l’image de la Série 3. Pour la i5 2024, il est plus fermé, mais reste très traditionnel.

À l’intérieur, BMW a amélioré l’habitacle avec son écran d’affichage incurvé. Le panneau contient un tableau de bord numérique de 12,3 pouces et un écran central de 14,9 pouces. Ce dernier fonctionne avec iDrive 8.5, la dernière version du système BMW qui inclut désormais des fonctionnalités telles que le streaming vidéo et des jeux auxquels vous pouvez jouer en utilisant votre téléphone comme manette. Le contrôle gestuel, absent de la dernière version de la 7, est de retour sur la liste des options de la Série 5.

En version 530i, la BMW Série 5 2024 est équipée d’un quatre cylindres de 2,0 litres qui développe 255 ch et 295 lb-pi. Il s’agit d’un nouveau moteur et il est équipé de la technologie hybride légère 48V pour aider à économiser du carburant.

La BMW i5 2024 rejoint la i7 et la i4 pour donner à BMW une gamme complète de berlines électriques. BMW est ainsi le premier constructeur automobile à atteindre ce but, et il n’est pas loin du côté des VUS.

L’i5 est équipée d’une batterie de 81,2 kWh, de même capacité que celle de l’i4, mais pas du même bloc. Elle peut charger jusqu’à 205 kW. Plus important encore, elle délivre 590 ch et 586 lb-pi, qui grimpent à 605 et 610 en mode « boost ». BMW prévoit 412 km d’autonomie et 3,8 secondes pour atteindre 100 km/h, mais pas en même temps.

Les acheteurs américains pourront se procurer la 530i en propulsion ou en transmission intégrale, ainsi que la 540i xDrive animée par un six cylindres en ligne de 3,0 litres développant 375 ch. Les acheteurs pourront également se procurer une i5 eDrive40 à propulsion arrière développant 335 ch et offrant une autonomie de 478 km en mode électrique.

Enfin, BMW a ajouté l’assistant d’autoroute, une aide à la conduite qui peut prendre en charge la plupart des tâches liées à la vitesse et à la direction sur l’autoroute. Il est également doté d’un système de changement de voie activé par les yeux (une première mondiale), qui permet à la voiture de suggérer des changements de voie si vous regardez le rétroviseur latéral approprié.

La BMW Série 5 2024 devrait être commercialisée vers la fin de l’année. Les prix commencent à 70 500 $ pour une 530i xDrive et à 95 000 $ pour une i5 M60 au Canada. Aux États-Unis, les prix commencent à 57 900 $ pour une 530i, 66 800 $ pour une i5 eDrive40 et 84 100 $ pour une i5 M60.